Fernanda Castellani: «Las mejores leyes nacen de escuchar al que produce»

La diputada provincial Fernanda Castellani profundizó su agenda de recorridas por distintos puntos de Santa Fe, con visitas a establecimientos agropecuarios, industrias, pymes y emprendimientos. La legisladora sostiene que el contacto directo con el sector productivo debe traducirse en iniciativas concretas desde la Legislatura.

Durante los últimos meses, Castellani recorrió empresas familiares, cabañas, tambos y establecimientos productivos en diferentes localidades, donde mantuvo encuentros con productores, empresarios y trabajadores. El objetivo, según explicó, es conocer de primera mano las dificultades que enfrentan las distintas cadenas y trasladar esas demandas al ámbito legislativo.

«Recorro la provincia porque estoy convencida de que las mejores leyes nacen de escuchar a quienes producen todos los días. Cada visita, cada charla con un productor o un empresario, me da la información real que necesito para proponer proyectos que realmente mejoren las condiciones de producción y comercialización», sostuvo.

El peso productivo de Santa Fe

La agenda de Castellani se desarrolla en una provincia donde el sector agropecuario y agroindustrial mantiene una participación determinante en la generación de divisas. Durante 2025, las exportaciones con origen en Santa Fe alcanzaron los U$s 16.182 millones, con un crecimiento del 5,2% respecto del año anterior.

Dentro de ese total, los complejos agroindustriales explicaron aproximadamente 9 de cada 10 dólares exportados por la provincia. Las manufacturas de origen agropecuario representaron el 74% de las ventas externas santafesinas, mientras que los productos primarios aportaron otro 16%.

A ese entramado se suma la industria de maquinaria agrícola, particularmente arraigada en el centro y sur provincial. Santa Fe concentra el 44% de los fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes del país, con más de 500 empresas, en su mayoría pymes familiares, y cerca de 12.000 puestos de trabajo directos.

La producción láctea constituye otro de los sectores estratégicos. Actualmente, Santa Fe reúne alrededor del 35% de los tambos de la Argentina y mantiene una participación central tanto en la producción primaria como en el procesamiento industrial de leche.

«Santa Fe es uno de los motores productivos de la Argentina. El campo, la agroindustria, la industria de maquinaria agrícola y la lechería son cadenas que dan trabajo genuino en cada rincón del territorio, y necesitan políticas públicas que acompañen su desarrollo, no que le pongan trabas», afirmó Castellani.

De las recorridas a los proyectos legislativos

La legisladora vinculó ese contacto territorial con una serie de iniciativas que viene impulsando en la Cámara de Diputados. Entre ellas se encuentran propuestas relacionadas con la carga impositiva sobre el sector rural y la incorporación de tecnología y conectividad en áreas productivas.

En abril de este año volvió a presentar un proyecto para eliminar la figura del Gran Propietario Rural (GPR), que establece adicionales sobre el Impuesto Inmobiliario Rural para determinadas explotaciones agropecuarias. La propuesta busca modificar ese esquema tributario y contemplar las diferentes realidades productivas existentes dentro de la provincia.

También impulsó una iniciativa orientada al desarrollo de herramientas digitales y nuevas tecnologías para el sector rural, con acciones vinculadas a capacitación, intercambio de experiencias y políticas destinadas a mejorar la conectividad en zonas donde las limitaciones de infraestructura dificultan la incorporación de estos recursos.

«Por eso insistimos en bajar la presión impositiva, mejorar la infraestructura y facilitar el acceso a la tecnología», señaló la diputada al plantear los principales ejes de su agenda vinculada con la producción.

Las recorridas tienen antecedentes en diferentes puntos del territorio. Castellani visitó empresas familiares y firmas agropecuarias de Rufino, participó de actividades vinculadas con productores y entidades rurales y recientemente acompañó la presencia de empresas y cabañas santafesinas en la Exposición Rural de Palermo.

La diputada integra además la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados provincial, uno de los ámbitos legislativos donde se analizan iniciativas relacionadas con la política agropecuaria santafesina.

Para Castellani, esa presencia territorial seguirá siendo uno de los ejes de su actividad política. «No hay desarrollo posible si no estamos cerca de quienes generan trabajo genuino todos los días. Mi compromiso es seguir recorriendo cada localidad, cada empresa y cada campo, porque ahí está la verdadera Santa Fe productiva», concluyó.