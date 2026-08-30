Rosario: El tren urbano que unirá norte y sur ya tiene su primera propuesta

Zonis presentó ante el Gobierno provincial una propuesta para desarrollar el corredor eléctrico entre Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez, junto con la china CRRC y el Grupo Petersen. El proyecto contempla 37,7 kilómetros, vehículos sobre neumáticos y una ejecución estimada en 18 meses.

El proyecto para desarrollar un nuevo sistema de transporte eléctrico que atraviese Rosario de norte a sur dio un paso concreto con la presentación de la primera iniciativa privada ante el Gobierno de Santa Fe, por una inversión estimada en U$s 480 millones.

La propuesta fue presentada por Zonis SA, empresa argentina especializada en infraestructura ferroviaria, que plantea desarrollar el denominado Sistema Metropolitano de Transporte Público Eléctrico Guiado DRT junto con la tecnología de CRRC Nanjing Puzhen, fabricante estatal chino de material ferroviario, y la participación del Grupo Petersen en ingeniería de infraestructura.

El planteo aparece mientras la Provincia avanza con su propio diseño de movilidad metropolitana para Rosario. En abril, el Gobierno santafesino había confirmado que trabaja en la ingeniería básica de una red con Rosario como centro y conexiones hacia Granadero Baigorria, Funes, Pérez y Villa Gobernador Gálvez en una primera instancia. La planificación oficial prevé posteriormente extender el sistema hacia otros puntos del área metropolitana.

Un sistema eléctrico sin vías ferroviarias

Aunque el proyecto es presentado dentro del concepto de tren urbano, la tecnología propuesta no utiliza rieles convencionales. El sistema DRT está compuesto por vehículos eléctricos articulados que circulan sobre neumáticos y son guiados electrónicamente mediante referencias magnéticas instaladas en el pavimento.

CRRC Nanjing Puzhen desarrolla este tipo de trenes sobre neumáticos con guiado digital y electromagnético. La propia compañía china informa que esa tecnología ya superó etapas de prueba y cuenta con aplicaciones comerciales.

Para Rosario se plantean formaciones bidireccionales de tres coches, de 30,8 metros de largo, con capacidad para transportar entre 237 y 300 pasajeros. Circularían por carriles delimitados y separados del tránsito general, mientras que aproximadamente 193 intersecciones contarían con prioridad semafórica inteligente para facilitar el desplazamiento de las unidades.

Al tratarse de vehículos completamente eléctricos, el sistema no produciría emisiones directas durante su circulación y reduciría el nivel de ruido frente a unidades impulsadas por motores convencionales.

Un corredor de casi 38 kilómetros

La propuesta presentada establece un eje Norte-Sur de aproximadamente 37,7 kilómetros, dividido en tres trazas que podrían ejecutarse progresivamente.

La primera sería el Ramal Costero, con inicio en Granadero Baigorria, en la zona de Avenida San Martín y Silvestre Begnis. Desde allí avanzaría por Boulevard Rondeau, Avenida Alberdi, Avenida de la Costa y Avenida Belgrano hasta llegar a Ciudad Universitaria, a la altura de Boulevard 27 de Febrero.

La segunda traza, denominada Ramal Centro, partiría desde Cruce Alberdi y atravesaría Salta, Cafferata, Córdoba, Avenida Francia y Avenida Pellegrini para finalizar también en Ciudad Universitaria.

La tercera etapa correspondería al Ramal Sur. Continuaría desde Ciudad Universitaria por Boulevard 27 de Febrero, Avenida San Martín y Avenida Circunvalación 25 de Mayo hasta ingresar en Villa Gobernador Gálvez y llegar a la zona de Plaza a la Madre, en Avenida San Martín y Avenida Juan Domingo Perón.

El esquema contempla además estaciones modulares, un taller y depósito central de 1.785 metros cuadrados, subestaciones eléctricas y un Puesto Central de Operaciones.

Según la iniciativa presentada, la ejecución integral demandaría alrededor de 18 meses, incluyendo ingeniería de detalle, obras civiles, provisión de las unidades, instalaciones, pruebas y puesta en funcionamiento. El financiamiento previsto sería total o parcialmente provincial, bajo mecanismos que todavía deberían definirse.

Los desafíos para atravesar Rosario

Uno de los principales puntos a resolver será la convivencia del nuevo sistema con la estructura vial existente. El proyecto reconoce como desafíos la separación efectiva del carril exclusivo, la adecuación de sectores donde el pavimento no se encuentre en condiciones y la implementación coordinada de la prioridad semafórica.

También deberán resolverse interferencias con redes subterráneas de servicios y la coordinación entre la Provincia, Rosario, Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez, especialmente porque el corredor atravesaría distintas jurisdicciones.

La primera propuesta no define quién hará la obra

La presentación de Zonis abre formalmente la competencia, pero no significa una adjudicación automática del proyecto. El Gobierno provincial ya había señalado que, una vez concluida la ingeniería básica, la intención es avanzar hacia un proceso de contratación y competencia entre empresas.

La situación está regulada además por la Ley Provincial 14.402 de Iniciativa Privada. La normativa establece que los proyectos deben ser evaluados y eventualmente declarados de interés público antes de pasar al procedimiento de contratación correspondiente.

Si la iniciativa presentada por Zonis alcanzara esa instancia, la empresa sí podría obtener determinados derechos como promotora: frente a ofertas equivalentes tiene preferencia y, bajo determinados márgenes de diferencia económica, puede acceder a la posibilidad de igualar la mejor propuesta. Si finalmente no resulta adjudicataria, la ley también contempla un reconocimiento equivalente al 1% de la inversión prevista en la oferta ganadora cuando se utilice el proyecto presentado.

Más empresas interesadas

La magnitud de la obra ya movilizó a otros grupos empresarios. Entre los interesados aparecen la rosarina Obring junto con Supercemento y CRRC; Pecam, CEOSA y la francesa Alstom; y otro grupo encabezado por Benito Roggio, también vinculado con CRRC. Además, hubo contactos con un grupo empresario brasileño relacionado con el sector ferroviario.

La competencia empresarial se produce mientras la Provincia mantiene al sistema metropolitano de transporte entre sus principales proyectos de infraestructura para Rosario. El objetivo oficial anunciado meses atrás era completar durante este año la ingeniería necesaria para definir trazados, tecnología y operación y, a partir de allí, avanzar con el proceso de contratación.