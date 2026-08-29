Lisandro Enrico: Nunca tuvimos obras paralizadas por falta de pagos

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, afirmó que desde el inicio de la actual gestión provincial no hubo obras contratadas por el Gobierno santafesino que quedaran paralizadas por problemas de pago. Al repasar el avance del programa de infraestructura, sostuvo que la Provincia está cerrando trabajos iniciados durante 2024 y 2025 mientras pone en marcha nuevos proyectos.

Enrico explicó que el ritmo de ejecución cambió respecto del comienzo de la gestión, cuando se concentró una gran cantidad de inicios de obra. Entre los próximos movimientos mencionó la adjudicación de un acueducto para Colastiné y barrio Las Paltas, en el Gran Santa Fe, por unos 9.000 millones de pesos, y el inicio en septiembre de un nuevo tramo del tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe.

Consultado por posibles interrupciones, aseguró: "Por conflicto de pago, ninguna de las obras contratadas por el gobierno provincial se paró". Diferenció esa situación de proyectos financiados por Nación, entre ellos las plantas de agua potable de Granadero Baigorria y Santa Fe, que registraron paralizaciones. También indicó que algunas obras provinciales enfrentan dificultades operativas ajenas al financiamiento, como los puentes sobre el arroyo Golondrina, en el departamento Vera.

Las obras vinculadas a los Juegos Suramericanos

Uno de los principales desafíos que atraviesa actualmente el Ministerio es la infraestructura destinada a los Juegos Suramericanos. Enrico recordó que al asumir, en diciembre de 2023, la Provincia todavía debía avanzar junto con el Comité Organizador en la definición de estadios, espacios deportivos y villas para alojar a atletas, auxiliares, autoridades y periodistas.

Según el ministro, las 21 obras previstas para los Juegos se encuentran en etapa de finalización y serán completadas dentro de los plazos establecidos. El operativo contempla tres villas deportivas y la infraestructura necesaria para recibir a más de 4.800 atletas y alrededor de 1.000 auxiliares.

A012, tercer carril y accesos a los puertos

Enrico también repasó la intervención provincial sobre la Ruta Nacional A012, cuya administración fue transferida a Santa Fe por 20 años. Señaló que actualmente existen tres frentes activos y que el objetivo es llevarlos a cinco, con nuevas intervenciones previstas sobre distintos puntos de la traza.

El ministro sostuvo que la A012 es una pieza central del sistema de accesos al complejo portuario del Gran Rosario y vinculó su recuperación con el proyecto del Circuito de Ingresos a Puertos. También planteó la necesidad de incorporar, a futuro, dobles carriles y viaductos en determinados sectores y mencionó como alternativa en estudio una suerte de tercer anillo al oeste de Rosario, tomando como referencia la actual Ruta Provincial 26.

En paralelo, el Gobierno provincial analiza cómo impactará el esquema nacional de concesiones y peajes sobre el tránsito pesado. Enrico indicó que existe un proyecto bajo consideración del gobernador para establecer un sistema de peaje en rutas provinciales destinado especialmente a las cargas pesadas, ante la posibilidad de que parte de los camiones evite corredores nacionales y se desplace hacia rutas santafesinas.

Sobre la Autopista Rosario-Santa Fe, confirmó que en septiembre comenzarán los trabajos del nuevo tramo de ampliación entre San Lorenzo y Timbúes. Explicó que esa zona concentra una fuerte circulación de camiones vinculada al crecimiento de los complejos portuarios ubicados al norte de Rosario.

Las obras que apuntan a 2027

Al proyectar el cierre de la actual etapa del plan de infraestructura, Enrico anticipó que gran parte de las terminaciones e inauguraciones se concentrará durante 2027. Entre las obras mencionó la tercera vía entre Reconquista y Avellaneda, el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, la Circunvalación de Venado Tuerto, la Avenida Newbery de Rosario y distintos trabajos en hospitales y edificios educativos.

Para la ciudad de Santa Fe, señaló que durante este año se prevé finalizar la Escuela Echeverría y que para 2027 se proyecta la conclusión del nuevo Instituto Nº 8 Almirante Brown. Además, adelantó que se trabaja en proyectos que podrían incorporarse al Presupuesto 2027, entre ellos un puente peatonal y una bicisenda sobre la Laguna Setúbal, aprovechando pilotes ferroviarios existentes, y una intervención para mejorar la circulación sobre la Ruta Provincial 1 en Colastiné y San José del Rincón.

Enrico resumió que la prioridad del Ministerio es completar el programa de obras en marcha sin dejar de atender contingencias vinculadas al escenario hídrico. En ese marco, señaló que la Provincia también ajusta recursos y planificación ante las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño.