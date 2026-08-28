General López: 12 escuelas recibirán 190 millones de pesos

El Gobierno de Santa Fe destinará 190.251.558 pesos para obras y mejoras en 12 establecimientos educativos del departamento General López, distribuidos entre Firmat, Rufino, Cafferata, Teodelina, Labordeboy, Carmen, Murphy, Sancti Spíritu y Villa Cañás.

Los recursos corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) y permitirán financiar intervenciones de distinta magnitud de acuerdo con los requerimientos de cada comunidad educativa. Los trabajos abarcan refacciones, ampliaciones, mejoras estructurales y adquisición de equipamiento, con proyectos específicos para cada establecimiento.

La nueva inversión provincial tendrá alcance en nueve localidades del departamento y comprende instituciones de distintos niveles y modalidades educativas, desde jardines de infantes y escuelas primarias hasta establecimientos secundarios y de educación técnica.

Obras y mejoras en nueve localidades

Entre las intervenciones previstas se encuentran refuerzos estructurales, ampliación y refacción de cocinas, renovación de sanitarios y construcción de galerías y cercos perimetrales. También se contemplan trabajos sobre cubiertas y aberturas, adecuaciones en sistemas de desagües pluviales y la incorporación de mobiliario escolar.

La diversidad de los proyectos responde a las necesidades planteadas por cada establecimiento. De esta manera, los fondos no estarán destinados a una única modalidad de obra, sino a resolver problemas edilicios específicos y mejorar distintos espacios utilizados diariamente por estudiantes, docentes y personal de las instituciones.

En Firmat serán alcanzados tres establecimientos educativos: el Taller de Educación Manual Nº 52 “Carlos Casado del Alisal”, la Escuela Nº 159 “9 de Julio” y el ISPI Nº 9088 “Virgen de la Merced”.

Rufino contará con aportes para dos instituciones: el Jardín de Infantes Nucleado Nº 116 “20 de Noviembre” y la Escuela Nº 171 “Bernardo Monteagudo”. En Cafferata, los recursos serán destinados a la Escuela Nº 539 “Domingo Faustino Sarmiento”.

También recibirá financiamiento la Escuela Nº 1077 “Martín Miguel de Güemes” de Teodelina, mientras que en Labordeboy se incorporó a la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 358, Modalidad Agraria.

Villa Cañás y otras localidades beneficiadas

En Villa Cañás, el Jardín de Infantes Particular Incorporado Nº 13.049 “San José” recibirá fondos provinciales para mejoras, incorporándose así a la nómina de instituciones beneficiadas en esta nueva asignación del programa.

La distribución se completa con la Escuela Nº 165 “General Manuel Belgrano” de Carmen; la Escuela Nº 670 “Dr. Ricardo Gutiérrez” de Murphy; y la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 8075 de Sancti Spíritu.

En total, 12 instituciones educativas compartirán una inversión superior a los 190 millones de pesos, que tendrá como destino exclusivo las obras, refacciones y equipamiento contemplados en los proyectos correspondientes.

Los nuevos aportes se suman a otras intervenciones que la Provincia viene desarrollando sobre la infraestructura educativa de General López. Durante el último año se avanzó, entre otros proyectos, con nuevas aulas en establecimientos de Villa Cañás, Firmat y Rufino, además de inversiones específicas para incorporar sistemas de generación de energía solar en escuelas del sur santafesino.

En este caso, la asignación del FANI apunta directamente a resolver necesidades edilicias concretas en establecimientos ya existentes, con trabajos que van desde reparaciones puntuales hasta ampliaciones y adecuaciones de espacios esenciales para el funcionamiento cotidiano.

La incorporación de las 12 escuelas permitirá que los recursos provinciales lleguen a comunidades educativas de distintos puntos de General López, concentrando la inversión en mejoras concretas de los edificios donde se desarrollan las actividades escolares.