Villa Cañás: Una explosión por una fuga de gas envasado dejó a un hombre hospitalizado

Una explosión registrada este jueves por la tarde en una vivienda de Villa Cañás provocó la intervención de Bomberos Voluntarios y el traslado preventivo de un hombre mayor al hospital local.

El episodio ocurrió alrededor de las 14.55 en Avenida 64, entre calles 51 y 53, luego de que vecinos alertaran a los Bomberos sobre una explosión en el interior de una casa.

Una dotación se dirigió inmediatamente al lugar y, al arribar, constató que se había producido una explosión que, de acuerdo con la primera evaluación, habría sido originada por una fuga de gas envasado.

En el inmueble se encontraba únicamente un hombre mayor de edad, quien fue asistido inicialmente y puesto a resguardo por los bomberos hasta la llegada del SIES 107. Posteriormente fue trasladado al hospital local para una evaluación médica y la realización de estudios complementarios.

El personal de Bomberos efectuó además las tareas necesarias para controlar la situación, verificar las condiciones de seguridad de la vivienda y prevenir nuevos riesgos. Una vez completado el procedimiento y sin registrarse otras novedades, se dio por finalizada la intervención.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios, Policía, Tránsito, SIES 107, Emcofir y Litoral Gas.