Hughes: Prisión preventiva por agredir a su expareja

Un hombre identificado por sus iniciales JAV quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por hechos de violencia de género cometidos en Hughes, departamento General López. La medida fue dispuesta por la jueza Silvina Marinucci, a pedido de la fiscal Susana Pepino, durante una audiencia realizada en los tribunales de Melincué. Al imputado se le atribuyen dos agresiones contra su expareja, una de ellas cuando la mujer atravesaba la última etapa de un embarazo.

La fiscal sostuvo que la magistrada hizo lugar al pedido de la acusación pese a que la Defensa había propuesto medidas alternativas. Según explicó, para resolver la prisión preventiva se tuvo en cuenta que aún resta producir evidencia y que el hombre registra antecedentes penales por delitos similares a los que ahora se le atribuyen.

Pepino también señaló que el planteo de la Fiscalía se apoyó en la normativa nacional e internacional de protección de las mujeres. En ese marco, destacó la situación particular de la víctima y la presencia del hijo que tiene en común con el acusado durante los hechos investigados. «En este caso, la víctima atraviesa una situación de especial vulnerabilidad por cursar un embarazo avanzado», indicó.

Dos agresiones investigadas

De acuerdo con la atribución fiscal, el primero de los episodios ocurrió el miércoles 25 de febrero de este año, alrededor de las 23:00, en una vivienda de Hughes. La Fiscalía sostiene que el imputado agredió físicamente a su expareja mientras en el lugar se encontraba el hijo de ambos.

El segundo hecho fue situado cerca de las 20:00 del jueves 13 de agosto. Según expuso Pepino, el hombre discutió con la mujer y la golpeó en el rostro, nuevamente delante del niño y a sabiendas de que ella transitaba la etapa final del embarazo. Para ese momento, además, pesaba sobre el investigado una restricción de distancia que, según la acusación, incumplió.

Luego de esa agresión, la mujer y su hijo se retiraron del lugar y regresaron pasadas las 22:00 acompañados por una asistente social que conocía los hechos previos de violencia de género. La fiscal afirmó que, ya dentro de la vivienda, la víctima fue sorprendida por el imputado, quien la intimidó con un palo que tenía un cuchillo atado en uno de sus extremos y además la amenazó verbalmente.

Ante esa situación, la profesional que acompañaba a la mujer se comunicó con la comisaría local. Pepino relató que, cuando llegó un móvil policial, el acusado arrojó el elemento con el arma blanca hacia el vehículo y comenzó a correr para escapar del lugar.

Detención y resguardo de la víctima

A partir de lo ocurrido, se libró de inmediato la orden de detención. El hombre fue arrestado en la misma vivienda en la que, de acuerdo con la investigación, había desarrollado su accionar. Para entonces, la mujer y su hijo ya se habían refugiado en otro lugar.

La fiscal remarcó que la presencia del niño durante los episodios fue considerada al fundamentar el pedido de prisión preventiva. «También se contempló que un niño que es hijo de ella y del hombre investigado fue testigo de los ilícitos, por lo que era necesario resguardarlo», sostuvo Pepino.

En relación con la resolución judicial, la representante del Ministerio Público de la Acusación señaló que la jueza evaluó la necesidad de mantener al imputado privado de la libertad mientras avanza la investigación. «Aunque la Defensa propuso alternativas, la jueza hizo lugar a nuestro requerimiento», afirmó.

Los delitos atribuidos

JAV fue imputado como autor de lesiones leves dolosas agravadas por violencia de género y por el vínculo, amenazas calificadas por el uso de arma, resistencia a la autoridad y desobediencia.

La medida dispuesta en Melincué es de carácter cautelar y rige mientras continúa la investigación penal. La Fiscalía seguirá incorporando las evidencias pendientes en relación con los hechos atribuidos al acusado.