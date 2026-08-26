Villa Cañás: Piden medidas de seguridad en dos curvas de la Ruta 94

El Bloque UCR presentó en el Concejo Municipal un proyecto para solicitar a Vialidad Provincial un relevamiento integral y nuevas medidas preventivas en la Curva de Casillas y la Curva de García Varela, dos sectores donde se registraron reiterados siniestros durante los últimos meses.

El Bloque UCR del Concejo Municipal de Villa Cañás presentó un proyecto de Minuta de Declaración para solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe una intervención sobre dos sectores de la Ruta Provincial 94: la Curva de Casillas, en el kilómetro 27, y la Curva de García Varela, en el kilómetro 17.

La iniciativa, fechada el 24 de agosto, propone que el organismo provincial realice un relevamiento técnico integral de ambas curvas y determine qué medidas pueden implementarse para mejorar las condiciones de seguridad vial.

En los fundamentos se señala que la Ruta Provincial 94 constituye una vía de comunicación de importancia para Villa Cañás y otras localidades de la región y que es utilizada diariamente por vecinos, trabajadores, transportistas y productores agropecuarios. También se advierte que en ambos sectores se han registrado reiterados accidentes de tránsito, una situación que genera preocupación entre quienes circulan habitualmente por el corredor.

Una sucesión de siniestros durante los últimos meses

El planteo del Concejo se produce luego de distintos episodios registrados en ambos puntos de la Ruta 94. Entre los antecedentes figura además el grave siniestro ocurrido en junio en la Curva de García Varela, que dejó cuatro víctimas fatales.

Durante agosto se produjeron nuevos hechos. El 12 de agosto, un automóvil despistó en la Curva de Casillas y uno de sus ocupantes debió ser trasladado al hospital.

El 17 de agosto, otro vehículo volcó en cercanías de la Curva de García Varela y su único ocupante sufrió politraumatismos y requirió asistencia médica. A esos episodios se sumó un nuevo siniestro en la Curva de Casillas, informado el 21 de agosto, cuando un automóvil salió de la calzada y terminó volcado dentro de un cunetón. Su conductor fue asistido y posteriormente trasladado al hospital de Villa Cañás.

La reiteración de este tipo de hechos es precisamente uno de los argumentos centrales incorporados en el proyecto, que busca trasladar formalmente la preocupación a la Dirección Provincial de Vialidad y solicitar una evaluación técnica de ambos sectores.

Qué medidas se solicitan

El proyecto plantea que Vialidad Provincial realice un relevamiento integral de las condiciones de seguridad vial de ambas curvas y evalúe las intervenciones necesarias.

Entre las medidas propuestas aparecen la colocación, renovación o refuerzo de cartelería preventiva y reglamentaria, indicaciones de curvas peligrosas, límites de velocidad, señalización horizontal, delineadores y otros elementos que permitan advertir con anticipación a los conductores.

Los fundamentos también mencionan la posibilidad de incorporar advertencias lumínicas y otros dispositivos que los organismos técnicos consideren necesarios. El objetivo es que quienes circulen por ambos puntos puedan conocer con suficiente anticipación la proximidad de las curvas, reducir la velocidad y extremar las medidas de precaución.

La iniciativa no limita el pedido exclusivamente a la señalización. También solicita que, a partir del relevamiento, Vialidad evalúe medidas adicionales de seguridad vial que permitan reducir los riesgos existentes en esos sectores de la Ruta Provincial 94.

Finalmente, en caso de aprobarse la declaración, una copia será remitida a la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe y se solicitará al organismo que informe al Concejo Municipal sobre las medidas que eventualmente adopte en relación con el planteo.