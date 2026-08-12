Villa Cañás: Un despiste en la Ruta 94 dejó un herido hospitalizado

Un automóvil que circulaba desde Villa Cañás hacia Santa Isabel despistó este miércoles por la tarde en la Ruta Provincial 94, a la altura de la Curva de Casilla. El acompañante fue trasladado al hospital para una evaluación médica.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:05. Según informó Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, el vehículo habría entrado en trompo por causas que se desconocen y terminó marcha atrás dentro de la cuneta.

El conductor logró salir por sus propios medios. En cambio, el acompañante, mayor de edad, debió ser retirado del automóvil mediante un trabajo conjunto entre Bomberos y personal del SIES 107, que luego dispuso su traslado al hospital.

La información oficial no precisó el tipo de lesiones ni el estado de salud posterior de la persona asistida.

Operativo en el lugar

Para intervenir en el siniestro, Bomberos movilizó las unidades 1 y 2 del cuartel de Villa Cañás.

También trabajaron en el sector el SIES 107, EMCOFIR, Policía y Tránsito, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia sobre la Ruta Provincial 94.

Por el momento, no fueron informadas las circunstancias que provocaron la pérdida de control del automóvil.