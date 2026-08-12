Santa Fe sumó 10 vehículos para traslados penitenciarios

El Gobierno de Santa Fe incorporó diez vehículos 0 km para reforzar la capacidad operativa y logística del Servicio Penitenciario provincial. Ocho unidades serán utilizadas para trasladar personas privadas de la libertad y dos para movilizar agentes penitenciarios en requisas, apoyo táctico y operaciones especiales.

La entrega se realizó este martes en la Unidad Penitenciaria Nº 2 de la ciudad de Santa Fe y fue encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Los nuevos móviles fueron acondicionados con equipamiento específico para incrementar la seguridad durante los traslados y reducir los riesgos para el personal encargado de la custodia.

“Estamos dando un paso más en la concreción de un Plan de Seguridad”, afirmó Cococcioni. El funcionario sostuvo que “este esfuerzo económico plasma la decisión de nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, de invertir en seguridad, que es la prioridad número uno de los santafesinos”.

El ministro vinculó la incorporación de los móviles con otras medidas que lleva adelante la Provincia, entre ellas la construcción de nuevas cárceles y la incorporación de recursos humanos. En julio, el Gobierno había informado que su programa de infraestructura penitenciaria contempla 7.352 nuevas plazas y una inversión cercana a los 600 millones de dólares.

La renovación de la flota también tiene como antecedente la entrega realizada en febrero de este año de 50 camionetas 0 km al Servicio Penitenciario. Aquellas unidades formaban parte de los 720 móviles adquiridos por la Provincia durante 2025 en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

Vehículos preparados para el traslado de detenidos

De los diez nuevos móviles, seis tienen capacidad para trasladar hasta 13 personas privadas de la libertad y otros dos pueden transportar hasta 14. Estos últimos cuentan con compartimentos separados, una característica que permite movilizar hombres y mujeres durante un mismo recorrido manteniendo sectores diferenciados.

Las unidades incorporan sistemas de videovigilancia, cerramientos reforzados, elementos de sujeción y dispositivos específicos de seguridad. También disponen de balizas, sirenas y espacios climatizados destinados al personal de custodia.

Cococcioni explicó que el diseño busca cumplir con los parámetros establecidos para este tipo de traslados y mantener separados a los internos de los agentes penitenciarios. Los sistemas de circuito cerrado permiten, además, observar el interior del sector destinado a los detenidos sin exponer físicamente a los custodios.

“Tienen una separación respecto del personal, elementos de sujeción y un sistema de circuito cerrado de videovigilancia para poder observar lo que hacen los internos sin arriesgar la integridad física del personal que los custodia”, detalló el ministro.

El funcionario agregó que “son vehículos preparados para trasladar presos y, a la vez, cuentan con todas las medidas de seguridad para proteger a nuestro personal”.

Dos unidades para requisas y operaciones especiales

Los otros dos vehículos incorporados fueron configurados para el desplazamiento de agentes del Servicio Penitenciario. Cada unidad tiene capacidad para 25 personas, además de butacas reclinables y climatización.

Según explicó Cococcioni, estos móviles permitirán transportar grupos numerosos de efectivos cuando deban intervenir en requisas sorpresivas dentro de establecimientos carcelarios, realizar tareas de apoyo táctico o participar en traslados y operaciones especiales.

Las requisas forman parte de los procedimientos que el Servicio Penitenciario viene desarrollando en las distintas unidades de la provincia. En esos operativos se movilizan equipos de agentes entre establecimientos, por lo que la incorporación de vehículos específicos busca mejorar tanto la logística como las condiciones de seguridad del personal.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, puso el foco precisamente en los riesgos que implica el traslado de internos fuera de los establecimientos penitenciarios. “Saben lo que es trabajar en un lugar donde jugamos de visitantes, donde no tenemos las posibilidades de controlar lo que pasa y donde estamos con un interno peligroso que no va a tener ningún miedo en tratar de escaparse o atacarlos”, señaló.

Tecnología para reforzar la custodia

Masneri explicó que las características de los nuevos móviles permiten transportar varios internos simultáneamente, mantenerlos separados y aplicar las medidas de sujeción correspondientes. Las cámaras instaladas posibilitan además que los custodios supervisen permanentemente lo que ocurre dentro de los compartimentos.

La funcionaria consideró que el equipamiento representa una mejora concreta para quienes realizan habitualmente los traslados. “Estos móviles vienen a decir que todo lo que escribimos y trabajamos toma forma; que vamos a seguir cuidándolos y proveyéndolos de tecnología y medidas de seguridad que sumen a su tarea diaria”, afirmó.

Del acto participaron también el diputado provincial José Corral; la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes; el subsecretario de Atención a la Emergencia 911, Pablo Polito; la directora provincial del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip), Rocío Zanón; y autoridades municipales, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Penitenciario.