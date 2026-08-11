Cattalini impulsa una Ley de Primera Infancia en Santa Fe

La diputada provincial Lionella Cattalini presentó un proyecto de Ley de Primera Infancia que propone establecer un marco integral de derechos y prestaciones desde la gestación hasta los cinco años. La iniciativa busca convertir la atención de los primeros años de vida en una política de Estado, con planificación, presupuesto y continuidad en toda la provincia.

Como parte del proceso de elaboración y discusión de la propuesta, la legisladora mantuvo este lunes un encuentro en Buenos Aires con representantes de UNICEF Argentina, ante quienes presentó los principales lineamientos del proyecto e intercambió experiencias sobre políticas destinadas a la primera infancia.

La propuesta parte de considerar que numerosas desigualdades sociales, educativas y económicas comienzan a configurarse durante los primeros años y que una intervención estatal temprana puede mejorar las oportunidades posteriores.

"Cuando hablamos de desigualdad, de educación, de violencia o de oportunidades, muchas veces discutimos cuando los problemas ya están instalados. Tenemos que empezar a mirar el principio de las cosas. Lo que ocurre durante los primeros años de vida deja huellas para siempre", sostuvo Cattalini.

El encuentro con UNICEF Argentina

Cattalini estuvo acompañada por Cecilia Nieto, directora de la Usina Social, durante la reunión con Sebastián Waisgrais, especialista de Monitoreo e Inclusión Social, y Carolina Aulicino, oficial de Políticas Sociales de UNICEF Argentina.

El proyecto fue presentado ante los especialistas para su análisis y la realización de aportes durante el proceso legislativo. En el encuentro se abordaron experiencias desarrolladas en otras provincias, incluyendo políticas que obtuvieron resultados positivos y otras que enfrentaron dificultades durante su implementación.

El intercambio también estuvo orientado a identificar aspectos relevantes para el diseño de una legislación que pueda sostenerse en el tiempo. Según lo informado, los representantes de UNICEF manifestaron además su disposición para participar de las instancias de trabajo en comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados cuando avance el tratamiento de la iniciativa.

"Queremos que esta ley se construya escuchando y sumando conocimiento. Hay experiencias que funcionaron, otras de las que podemos aprender y mucha evidencia disponible. No se trata de empezar de cero, sino de tomar todo ese aprendizaje y construir la mejor política posible para la primera infancia en Santa Fe", señaló la diputada.

Una política integral para los primeros años

Uno de los principales objetivos del proyecto es modificar el enfoque sobre los recursos públicos destinados a la niñez. La propuesta plantea que la inversión durante los primeros años debe considerarse una decisión estratégica para el desarrollo provincial y no solamente una herramienta de asistencia frente a situaciones de vulnerabilidad.

Los fundamentos de la iniciativa contemplan el impacto que las intervenciones tempranas pueden tener posteriormente sobre dimensiones como la salud, la educación, los ingresos y las oportunidades. El enfoque coincide con el criterio sostenido por UNICEF respecto de la importancia de contar con políticas integrales, servicios articulados y financiamiento adecuado para la primera infancia.

"La niñez es la inversión más rentable que puede hacer una provincia. Invertir al principio es generar oportunidades, pero también evitar desigualdades que después son mucho más difíciles y costosas de revertir", afirmó Cattalini.

El proyecto propone garantizar condiciones básicas de salud, alimentación, cuidado, educación y desarrollo, independientemente de la localidad donde resida cada familia o de sus posibilidades económicas. También pretende articular intervenciones que actualmente se encuentran distribuidas entre diferentes áreas estatales.

Otro de los puntos centrales es otorgar prioridad a las políticas destinadas a la primera infancia en la asignación de recursos públicos, con el propósito de que las acciones tengan previsibilidad y continuidad más allá de los cambios de gestión.

"No queremos sumar un programa más. Queremos que Santa Fe tenga una política integral, con planificación, presupuesto y continuidad. Que acompañar los primeros años no dependa de la sensibilidad de un gobierno ni vuelva a empezar de cero cada cuatro años", expresó la legisladora.

La dimensión de la niñez en Santa Fe

Los fundamentos del proyecto incorporan información del Censo 2022. En Santa Fe viven 899.864 niñas, niños y adolescentes de hasta 17 años, sobre una población provincial de 3.544.509 habitantes. De esta manera, la población de niñas, niños y adolescentes representa aproximadamente el 25,4% del total provincial.

Para Cattalini, esa proporción demográfica también debe tener correspondencia con las prioridades definidas al momento de planificar las políticas públicas y distribuir los recursos.

"Uno de cada cuatro santafesinos es una niña, un niño o un adolescente. Si decimos que son una prioridad, eso tiene que verse reflejado cuando planificamos y cuando decidimos dónde ponemos los recursos", afirmó.

La iniciativa deberá ahora avanzar por las instancias legislativas correspondientes. La intención de sus impulsores es que el debate incorpore aportes técnicos y experiencias desarrolladas en otros territorios antes de definir el texto que llegue al recinto.

"Podemos seguir destinando enormes esfuerzos a reparar desigualdades cuando ya se produjeron o podemos actuar antes. Cuidar los primeros años es ampliar las oportunidades desde el principio. Es decidir hoy qué provincia queremos tener mañana", concluyó Cattalini.