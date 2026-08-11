Venado Tuerto: Dos imputados quedaron en prisión preventiva y una mujer en libertad

Dos hombres quedaron en prisión preventiva y una mujer recuperó la libertad bajo reglas de conducta en una causa por un violento episodio ocurrido el 2 de agosto en una vivienda de Venado Tuerto. La investigación involucra a Cristian Bruno Coronel, Héctor Damián Siebenhaar y Wanda Rocío Véliz y se encuentra en una etapa preliminar, por lo que las atribuciones y calificaciones legales son provisorias.

El hecho investigado ocurrió alrededor de las 19 en un domicilio de calle Almafuerte al 3100. Las primeras medidas fueron dispuestas por la fiscal Marianela Montemarani y posteriormente la pesquisa quedó a cargo de otro integrante del Ministerio Público de la Acusación.

Un reclamo por una deuda y un enfrentamiento

De acuerdo con la atribución fiscal, Coronel y Siebenhaar se habrían presentado en la vivienda donde se encontraban Diego Ezequiel Flores y su pareja, Véliz. Los dos hombres habrían concurrido con un cuchillo y un elemento de hierro para reclamar una deuda de 400.000 pesos y amedrentar a Flores.

En esas circunstancias se produjo un forcejeo. Según la reconstrucción incorporada al legajo, Flores sufrió una herida punzocortante en el tórax que requirió tratamiento quirúrgico y fue considerada de carácter grave.

La Fiscalía atribuyó provisoriamente a Coronel y Siebenhaar los delitos de amenazas calificadas con arma blanca en concurso ideal con lesiones graves en riña, en carácter de coautores. Esa calificación podrá modificarse de acuerdo con las evidencias que se incorporen durante el avance de la investigación.

El episodio también dejó lesionado a Siebenhaar. La causa procura determinar las circunstancias en las que resultó herido y cuál fue la intervención de Véliz durante el enfrentamiento, un punto que adquirió relevancia al momento de resolver las medidas cautelares.

Prisión preventiva para los dos hombres

Luego de las audiencias imputativas y del debate sobre las medidas cautelares, el tribunal ordenó la prisión preventiva de Coronel y Siebenhaar, haciendo lugar al pedido formulado en esta instancia del proceso.

La resolución supone que ambos permanecerán privados de su libertad mientras continúa la investigación, aunque no implica una condena. Los imputados continúan amparados por el principio de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.

La Fiscalía deberá ahora continuar reuniendo y analizando elementos para determinar con mayor precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y establecer las responsabilidades penales que eventualmente correspondan.

Véliz quedó en libertad bajo reglas de conducta

La situación procesal de Wanda Rocío Véliz fue resuelta de manera diferente. La mujer recuperó la libertad bajo reglas de conducta, debido a que con las evidencias reunidas hasta el momento no puede descartarse que su intervención se haya producido en un contexto de legítima defensa propia o de terceros.

Entre los elementos incorporados a la investigación figura un relato según el cual Siebenhaar habría concurrido armado y habría amenazado a Véliz con un cuchillo. De acuerdo con esa versión, la mujer habría logrado quitarle el arma antes de lesionarlo.

La hipótesis continúa bajo investigación y no constituye una conclusión definitiva sobre la mecánica del episodio. Precisamente, el carácter inicial de la pesquisa determinó que su situación fuera evaluada de manera distinta a la de los otros dos imputados.

La investigación continúa

Las primeras diligencias del legajo fueron ordenadas por la fiscal Marianela Montemarani, quien intervino desde el comienzo de la causa. La pesquisa continuará con el análisis de testimonios, informes médicos, pericias criminalísticas y elementos secuestrados, además de otras medidas que permanecen pendientes.

El objetivo es reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido en la vivienda de calle Almafuerte, determinar cómo se produjeron las lesiones y precisar la participación de cada una de las personas involucradas.

Las medidas cautelares adoptadas corresponden a la valoración de las evidencias disponibles en esta etapa preliminar. Por ese motivo, la situación procesal de los tres imputados podrá ser revisada si aparecen nuevos elementos relevantes durante el desarrollo de la investigación.