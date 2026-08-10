Teodelina: aprehendieron a un joven y recuperaron un motor

Personal de la Comisaría 7ª de Teodelina aprehendió durante la madrugada a un joven de 22 años acusado de intentar sustraer un motor eléctrico de una obra en construcción. El elemento fue recuperado luego de una persecución a pie y la Fiscalía dispuso iniciar una causa por hurto en grado de tentativa.

El sereno de la obra alertó a la Policía

El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 101 realizado por el sereno de una obra en construcción de la ciudad. El trabajador advirtió sobre la presencia de dos personas que presuntamente intentaban sustraer elementos del lugar y dio aviso a las autoridades.

A partir de la comunicación, efectivos de la Comisaría 7ª se dirigieron hacia el sector indicado. Al arribar, observaron a uno de los sospechosos, quien al advertir la presencia policial intentó escapar a pie.

Los agentes iniciaron una persecución que se extendió hasta un domicilio de la zona. Allí lograron interceptar y aprehender al joven, de 22 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Recuperaron el elemento durante el procedimiento

Durante la intervención, el personal policial encontró un motor eléctrico que había sido descartado durante la huida. Posteriormente se constató que el elemento pertenecía a una máquina mezcladora ubicada en la obra en construcción desde donde se había originado el llamado de alerta.

De esta manera, el motor pudo ser recuperado y quedó incorporado a las actuaciones iniciadas a partir del procedimiento. La rápida comunicación del sereno permitió que los efectivos acudieran al lugar mientras los sospechosos todavía se encontraban en las inmediaciones.

Según la información disponible, en el lugar habían sido observadas inicialmente dos personas. Sin embargo, el procedimiento informado concluyó con la aprehensión de uno de los sospechosos y la recuperación del elemento que habría sido retirado de la mezcladora.

La Fiscalía dispuso una causa por tentativa de hurto

Una vez concretada la aprehensión y realizadas las actuaciones policiales, se dio intervención a la Fiscalía de turno. El joven fue notificado de una causa por hurto en grado de tentativa, de acuerdo con la disposición adoptada por el Ministerio Público de la Acusación.

La intervención se suma a otros procedimientos desarrollados durante los últimos meses por personal de la Comisaría 7ª de Teodelina en investigaciones vinculadas con delitos contra la propiedad. En este caso, la actuación se produjo inmediatamente después del aviso efectuado desde la obra y permitió recuperar el motor eléctrico presuntamente sustraído.