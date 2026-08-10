El Niño: Santa Fe se prepara con una plataforma ganadera

El Gobierno de Santa Fe presentó oficialmente el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca), una plataforma diseñada para agilizar la respuesta del sector ganadero frente a emergencias climáticas. La herramienta forma parte del esquema provincial de preparación ante los pronósticos que anticipan un escenario de lluvias intensas y excesos hídricos durante el último trimestre de 2026.

El sistema centraliza información sobre campos disponibles, alimentos para hacienda y servicios de transporte, con el objetivo de conectar a productores que necesiten trasladar animales o conseguir alimento con oferentes que puedan aportar esos recursos. La información puede consultarse territorialmente según la ubicación y el tipo de recurso requerido.

Una plataforma para responder ante situaciones críticas

El Ropeca fue concebido como una herramienta de articulación entre privados y organismos públicos. Permite registrar campos con disponibilidad para reubicación o pastaje, oferta de rollos, silos, alimentos balanceados y subproductos agroindustriales, además de servicios destinados al transporte de hacienda e insumos.

Las ofertas incorporadas al sistema incluyen datos sobre disponibilidad, cantidad o capacidad, ubicación y otras referencias necesarias para su utilización. Antes de ser publicadas, deben atravesar una instancia de validación administrativa por parte del organismo provincial competente.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que la herramienta apunta a ordenar la asistencia cuando las condiciones climáticas obligan a actuar con rapidez.

"Con Ropeca no dejamos la asistencia librada al azar. Creamos un sistema ordenado donde el productor que precisa mover sus vacas sabe exactamente qué campo lo puede recibir y qué recurso está disponible en la zona. Reducir pérdidas ganaderas y salvar rodeos es proteger la economía de la provincia", afirmó.

La plataforma no queda limitada exclusivamente a recursos radicados en territorio santafesino. El registro admite también ofertas disponibles en otras provincias argentinas, una característica relevante ante emergencias que pueden requerir movimientos de hacienda o recursos por fuera de los límites provinciales.

Una herramienta surgida durante la emergencia agropecuaria

La creación del Ropeca quedó establecida en el marco del Decreto Nº 926/2026, mediante el cual Santa Fe declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en zonas afectadas por los excesos hídricos. La medida rige entre el 1º de abril y el 30 de septiembre para los distritos y actividades comprendidos por la normativa.

La emergencia alcanzó zonas de los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, además de sectores del departamento La Capital vinculados con la producción hortícola. En ese escenario, el registro fue incorporado como una herramienta destinada a organizar recursos productivos y logísticos que puedan utilizarse durante contingencias.

Su implementación se integra además con otras acciones desarrolladas para facilitar el movimiento de hacienda en áreas afectadas. La Provincia coordinó con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) medidas administrativas y sanitarias vinculadas con los traslados, entre ellas documentación transitoria para establecimientos con problemas de conectividad y adecuaciones relacionadas con la campaña de vacunación antiaftosa.

También se trabajó sobre mecanismos para facilitar operaciones ganaderas en sociedades rurales locales, en un contexto en el que los anegamientos y las dificultades de transitabilidad obligaron a realizar movimientos preventivos de animales en sectores del norte santafesino.

Preparación ante el posible impacto de El Niño

La puesta en funcionamiento del Ropeca se incorpora al esquema de preparación que Santa Fe desarrolla ante la posible consolidación del fenómeno de El Niño durante los próximos meses. Desde mayo, la Provincia participa junto con organismos nacionales, entidades científico-técnicas y otras jurisdicciones de la Cuenca del Plata en mesas de coordinación destinadas a evaluar escenarios y organizar recursos.

Durante julio, el Gobierno provincial profundizó esa planificación con municipios, comunas, comités de cuenca y entidades productivas de distintas regiones. Los pronósticos considerados por las autoridades anticipan la posibilidad de precipitaciones intensas y excesos hídricos hacia el último trimestre del año, aunque la magnitud que podría alcanzar el fenómeno permanece sujeta a la evolución climática.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, sostuvo que el nuevo registro busca trascender la atención puntual de una contingencia.

"No se trata solo de atender la emergencia, sino de construir un sistema de respuesta ágil y transparente que fortalezca la resiliencia de nuestros productores frente a los desafíos climáticos", señaló.

Los productores afectados, titulares de campos con disponibilidad, proveedores de alimentos para hacienda y prestadores de servicios de transporte pueden incorporarse al Ropeca mediante el portal oficial de la Provincia. El sistema permite tanto registrar ofertas como consultar los recursos disponibles, mientras que municipios, comunas y sociedades rurales pueden brindar asistencia para acceder a la herramienta.