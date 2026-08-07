Santa Isabel realizó su primer Parlamento Joven de 2026

Santa Isabel llevó adelante este viernes el Primer Parlamento Joven 2026, una instancia destinada a que adolescentes de la localidad puedan identificar problemáticas de su entorno, debatirlas y comenzar a construir propuestas colectivas. La actividad se desarrolló en la Escuela Nº 6253 “José de San Martín” y forma parte de las políticas de participación juvenil impulsadas por el gobierno local.

El encuentro reunió a estudiantes en una dinámica de trabajo orientada a conocer sus percepciones sobre la realidad cotidiana, tanto dentro de la institución educativa como en los barrios y en el conjunto de la comunidad. La iniciativa busca que esas inquietudes puedan transformarse progresivamente en ideas y alternativas elaboradas por los propios jóvenes.

Una dinámica para identificar problemas y buscar soluciones

La jornada fue coordinada por María Lina Caballero, referente del Área de Educación, junto con Facundo Favaro y Virginia Durán, integrantes del equipo de trabajo del Centro de Día.

Durante el encuentro se utilizó la dinámica del “semáforo” como herramienta para reconocer y analizar distintas problemáticas. A partir de esta metodología participativa, los estudiantes pudieron plantear situaciones vinculadas con la escuela, su barrio y otros aspectos de la vida comunitaria.

El trabajo no quedó limitado a la identificación de esas cuestiones. Sobre los temas planteados, los adolescentes comenzaron a elaborar propuestas y posibles soluciones de manera colectiva, generando un espacio de intercambio en el que pudieron expresar sus opiniones y escuchar las perspectivas de sus compañeros.

La propuesta apunta a incorporar la mirada adolescente en la discusión sobre distintos aspectos de Santa Isabel y, al mismo tiempo, generar una experiencia concreta de participación. El Parlamento Joven fue concebido como un ámbito donde los estudiantes puedan intervenir desde sus propias experiencias, necesidades e intereses.

Participación juvenil y diálogo entre generaciones

Según se informó, el objetivo central de la iniciativa es fortalecer la participación adolescente y promover el diálogo intergeneracional, además de fomentar un mayor compromiso de los jóvenes con el presente y el futuro de la localidad.

El presidente comunal Pablo Giorgis destacó especialmente la necesidad de habilitar ámbitos en los que las nuevas generaciones tengan posibilidades concretas de expresarse y participar de las discusiones sobre la comunidad.

“Escuchar a nuestros jóvenes y darles espacios reales de participación es fundamental, porque son ellos quienes construyen el futuro de nuestra comunidad”, señaló Giorgis al referirse a la puesta en marcha del Parlamento.

La actividad se inscribe en una línea de trabajo local que durante los últimos años incluyó diferentes iniciativas vinculadas con la educación y la participación comunitaria. Entre esos antecedentes se encuentran acciones desarrolladas junto con instituciones educativas y espacios de planificación que buscaron incorporar distintas voces de la localidad en la definición de necesidades y proyectos.

En 2025, por ejemplo, Santa Isabel inició la elaboración de su primer Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial mediante una jornada que convocó a vecinos, instituciones y representantes de sectores productivos, educativos y comerciales para identificar problemas, necesidades y aspiraciones de la comunidad. En el plano educativo también se desarrollaron anteriormente propuestas dirigidas específicamente a jóvenes, entre ellas actividades de prevención y acompañamiento realizadas junto con establecimientos secundarios.

El Parlamento continuará en otras escuelas

El encuentro realizado en la Escuela Nº 6253 fue planteado como la primera instancia de un esquema que continuará en otras instituciones educativas de Santa Isabel. De esta manera, la propuesta buscará ampliar progresivamente la participación y recoger las perspectivas de estudiantes de distintos establecimientos.

La continuidad permitirá que otros grupos de adolescentes puedan atravesar el mismo proceso: reconocer situaciones que consideran relevantes, intercambiar opiniones sobre ellas y avanzar en la construcción de alternativas. El eje estará puesto en que los jóvenes no sean únicamente destinatarios de las políticas locales, sino que también puedan aportar su mirada sobre los asuntos que atraviesan su vida cotidiana.

Con este primer Parlamento Joven de 2026, Santa Isabel abrió así un nuevo espacio institucional de participación adolescente, con la intención de convertir las inquietudes juveniles en propuestas surgidas del debate colectivo y sostener la experiencia durante el año en otras escuelas de la localidad.