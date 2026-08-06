Lewandowski cuestionó la Ley de Tierras y alertó por recursos

El senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski cuestionó en el Senado el proyecto que introduce cambios en el régimen de tierras y vinculó la iniciativa con otras reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Advirtió que las modificaciones forman parte de un modelo que, a su entender, pone en riesgo recursos estratégicos y limita las posibilidades de desarrollo nacional.

Durante su intervención, el legislador sostuvo que el debate no puede analizarse de manera aislada y relacionó la iniciativa con la Ley Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los cambios en materia de glaciares y el denominado Súper RIGI. «Ley Bases, RIGI, Glaciares, esta ley de tierras y el Super RIGI responden a una misma lógica», afirmó.

Lewandowski apeló además a una definición de Arturo Jauretche para cuestionar el rumbo de esas políticas. Según planteó, el Gobierno está construyendo «un estatuto legal del coloniaje del siglo XXI», al considerar que las normas favorecen la explotación de los recursos naturales sin garantizar que esa actividad se traduzca en mayor desarrollo productivo dentro del país.

El impacto de la presión social

El senador santafesino también se refirió a las modificaciones que atravesó el proyecto durante su discusión legislativa y destacó el retiro de capítulos del texto tras los cuestionamientos que generó la iniciativa.

En ese sentido, atribuyó los cambios a la reacción de distintos sectores y sostuvo que la movilización puede condicionar el avance de determinadas reformas. «Cuando el pueblo se organiza puede frenar leyes que perjudican al país», expresó durante su discurso.

A partir de ese planteo, Lewandowski convocó a mantener la participación ciudadana frente a las iniciativas que, desde su perspectiva, comprometen bienes estratégicos. «Vienen por nuestros recursos, por nuestra agua, por nuestros alimentos y por nuestra energía, pero no para desarrollar la Argentina, sino para llevárselo todo y no dejarnos nada», afirmó.

El legislador relacionó además esa discusión con la situación económica de los hogares y cuestionó las prioridades que atribuye a la administración nacional. «No podemos naturalizar que se entregue el futuro del país mientras millones de argentinos se endeudan simplemente para poder comer», sostuvo.

Recursos naturales y desarrollo productivo

Otro de los ejes de su intervención estuvo puesto en el escenario geopolítico y en la creciente importancia internacional de recursos como el litio, el cobre, el agua y la energía. Lewandowski señaló que la disponibilidad de esos bienes coloca a la Argentina en una posición relevante ante las nuevas demandas tecnológicas y productivas.

«Tenemos litio, cobre, agua, energía y todo lo que necesita la inteligencia artificial, pero las leyes que se aprueban impiden que ese desarrollo genere valor agregado, industria y empleo para los argentinos», manifestó.

El debate sobre la propiedad y el control de las tierras rurales viene ocupando parte de la agenda parlamentaria durante 2026. En junio, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado realizó una reunión informativa para analizar un informe del Observatorio de Tierras del Conicet y su impacto sobre la regulación territorial.

En paralelo, durante este año ingresaron al Congreso distintas iniciativas relacionadas con la Ley Nº 26.737, que regula la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales y establece restricciones para su adquisición por extranjeros. La discusión legislativa volvió a colocar en primer plano los límites a la extranjerización y el control sobre áreas consideradas estratégicas.

Críticas al modelo económico y a los gobernadores

Lewandowski extendió sus cuestionamientos al esquema de incentivos destinado a las grandes inversiones y contrapuso esos beneficios con la situación de las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales y las familias.

«No le tiran un centro a la gente. Todo está pensado para que unos pocos hagan grandes negocios mientras la mayoría se empobrece», afirmó al describir el modelo económico que, según su análisis, promueve el Gobierno nacional.

Finalmente, el senador advirtió sobre lo que definió como un proceso de «balcanización» del país, al considerar que las provincias pierden recursos necesarios para sostener servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

En ese marco, también dirigió críticas a gobernadores que, según sostuvo, privilegian acuerdos políticos con la Nación. Entre ellos mencionó al mandatario santafesino, al que incluyó dentro de los dirigentes que, desde su perspectiva, priorizan esas negociaciones por encima de la defensa de los intereses de sus provincias.