Villa Cañás: Un adolescente fue trasladado tras evadir un control policial

Un joven de 15 años fue trasladado a la Comisaría 6ª luego de intentar evadir un control y protagonizar un incidente con un móvil policial. La Fiscalía de Menores ordenó actuaciones por daños, conducción peligrosa y resistencia a la autoridad.

Un adolescente de 15 años fue trasladado este viernes a sede policial en Villa Cañás luego de un procedimiento iniciado a partir de una alerta del Centro de Monitoreo Municipal por la circulación de dos motocicletas cuyos conductores intentaban evadir a personal de Tránsito.

Efectivos de la Comisaría 6ª localizaron uno de los rodados en inmediaciones de Avenida 51 y Calle 58 y dieron la voz de alto. Según la información policial, el conductor no acató la orden y continuó la marcha.

Durante la maniobra, la motocicleta impactó contra el guardabarros delantero de un patrullero y provocó daños en el vehículo. En la moto circulaban el conductor, de 15 años, y otro adolescente de 16. Ambos fueron identificados y sometidos a una requisa preventiva, sin que se hallaran elementos de peligrosidad.

El joven que conducía fue trasladado a la dependencia policial y posteriormente examinado en el SAMCo local, donde no se constataron lesiones.

Intervino la Fiscalía de Menores, que dispuso notificarlo por daños, conducción peligrosa y resistencia a la autoridad, además de realizar las pericias correspondientes sobre el móvil policial y la motocicleta. Finalmente, el rodado debía ser remitido al corralón municipal.