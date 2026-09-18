Alerta amarilla por tormentas para Venado Tuerto y la región

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio en las condiciones del tiempo para este domingo 20 de septiembre, con tormentas que podrían alcanzar fuerte intensidad en Venado Tuerto y buena parte del sur santafesino.

El organismo emitió una alerta de nivel amarillo ante el avance de un frente frío que afectará una extensa franja del centro del país. Para el sur de Santa Fe se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas, posible caída de granizo y lluvias intensas en períodos breves.

La advertencia también alcanza a La Pampa, gran parte de Buenos Aires, el sur de Córdoba y San Luis, sectores del este de Mendoza y el norte de Río Negro.

Qué se espera para el domingo

El cambio estará asociado al avance de un sistema frontal frío desde el norte de la Patagonia hacia el sur del Litoral, que interactuará con aire húmedo e inestable y favorecerá el desarrollo de tormentas.

En las zonas comprendidas por la alerta se estiman precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados en forma localizada.

En Venado Tuerto, durante la mañana y el mediodía del domingo se prevé una temperatura cercana a los 15°C, viento de entre 13 y 22 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

Hacia la tarde y la noche aumentará la intensidad del viento, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora. La temperatura máxima rondaría los 25°C y se mantendrá la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.

Un sábado estable antes del cambio

El sábado 19 todavía se presentará con condiciones estables, con una mínima de 16°C y una máxima de 27°C, sin precipitaciones previstas.

Después del paso del frente frío, el lunes 21 se espera un descenso de temperatura, con una máxima cercana a los 20°C, baja probabilidad de lluvias y ráfagas que podrían mantenerse entre 42 y 59 kilómetros por hora.

De este modo, el domingo aparece como la jornada de mayor inestabilidad del fin de semana para Venado Tuerto y la región, en la antesala del comienzo de la primavera.