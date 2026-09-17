Qué cambios tiene el cobro de la AUH y qué pasa con el 20% retenido

El Gobierno modificó el mecanismo para acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad exigidos para acceder al porcentaje de la Asignación Universal por Hijo que queda reservado. Parte de la información comenzará a verificarse automáticamente entre organismos públicos.

El sistema para cobrar el 20% reservado de la Asignación Universal por Hijo (AUH) comenzó a cambiar desde este jueves 17 de septiembre. Una nueva resolución dispuso ampliar la verificación automática de los requisitos de salud, vacunación y educación, con el objetivo de reducir la presentación de documentación por parte de los beneficiarios.

La modificación fue establecida mediante la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que entró en vigencia este jueves con su publicación en el Boletín Oficial. La norma establece que los datos podrán cruzarse entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Hasta ahora, la AUH contempla el pago mensual del 80% del valor de la prestación, mientras que el 20% restante queda reservado hasta que se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada niño, niña o adolescente.

Qué cambia para cobrar el 20% de la AUH

La principal modificación es que los beneficiarios no necesariamente tendrán que presentar documentación para demostrar que cumplieron con los controles exigidos, siempre que esa información ya figure en las bases de datos oficiales.

Según la resolución, la acreditación podrá realizarse automáticamente mediante el intercambio de información entre los organismos de Salud, Educación y ANSES.

Para los niños y niñas de hasta 4 años inclusive, deben acreditarse los controles sanitarios y el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación.

Desde los 5 años, además de los requisitos sanitarios correspondientes, debe acreditarse el cumplimiento del ciclo escolar en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

Menores de 4 años: el 20% podrá pagarse todos los meses

Uno de los cambios más importantes alcanza a los niños y niñas de hasta 4 años.

Cuando el sistema pueda comprobar automáticamente que se realizaron los controles sanitarios y se cumplió con el plan de vacunación, el 20% que hasta ahora quedaba reservado será liquidado automáticamente y de manera mensual junto con el otro 80% de la AUH.

De esta manera, para esos casos ya no será necesario esperar a una liquidación posterior para acceder al total de la prestación, siempre que los requisitos puedan verificarse mediante las bases oficiales.

Qué pasa con los chicos desde los 5 años

Para los niños y adolescentes en edad escolar también se incorpora la posibilidad de acreditar automáticamente los requisitos de salud y educación.

Sin embargo, la resolución no establece para este grupo el mismo mecanismo de liquidación mensual automática del 20% previsto expresamente para los menores de 4 años.

La norma dispone que ANSES deberá definir los procedimientos y plazos necesarios para implementar el nuevo sistema, por lo que resta conocer cómo se realizará concretamente la liquidación del porcentaje reservado en esos casos.

Qué pasa si ANSES no tiene los datos

La automatización tampoco significa que desaparezca por completo la presentación de documentación.

Si los datos sanitarios o educativos no están disponibles en los sistemas oficiales o necesitan ser completados, el titular podrá presentar la documentación correspondiente ante ANSES mediante los procedimientos que determine el organismo.

La resolución mantiene así una vía alternativa para evitar que la falta de información en las bases oficiales impida acreditar los requisitos.

¿Hay que seguir presentando la Libreta AUH?

Hasta ahora, ANSES establece que la Libreta AUH permite acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad y habilita el cobro del complemento acumulado del 20%. El trámite puede realizarse mediante mi ANSES cuando alguna de esas secciones aparece pendiente.

Con la nueva resolución, la verificación automática pasa a incorporarse como mecanismo para acreditar esos requisitos, aunque ANSES deberá dictar las normas operativas que determinen cómo convivirá el nuevo sistema con la presentación de documentación en los casos en los que los datos no puedan comprobarse automáticamente.

Por eso, antes de realizar un trámite, los titulares podrán consultar en mi ANSES, dentro de la sección Hijos > Libreta AUH, qué información figura acreditada y qué datos permanecen pendientes.

La modificación está vigente desde el 17 de septiembre de 2026, pero su aplicación práctica dependerá ahora de las disposiciones complementarias que implemente ANSES.