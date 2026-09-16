Ruta Nacional 33: La inversión para 2027 equivale a apenas 700 metros de bacheo

Aunque el gobierno de Javier Milei presenta un proyecto de $9.687,6 millones para intervenir 183 kilómetros entre Sancti Spíritu y Rosario, durante 2027 prevé ejecutar solamente $641,2 millones. Comparado con costos de bacheo licitados este año por Santa Fe y ajustado al dólar promedio proyectado para el próximo año, el monto equivale de manera estimativa a unos 700 metros de calzada.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 vuelve a contemplar trabajos sobre la Ruta Nacional 33, pero una lectura detallada de las planillas oficiales permite dimensionar cuánto dinero estará efectivamente disponible el próximo año.

La intervención figura como “Conservación Mejorativa, Sistema Modular” y comprende el tramo entre Sancti Spíritu y la avenida Circunvalación de Rosario, desde el kilómetro 607,92 hasta el 791,05: 183,13 kilómetros. El costo total consignado es de 9.687,6 millones de pesos.

De ese monto, apenas $641,2 millones corresponden a 2027, el 6,62% del total. Para 2028 se proyectan $968,1 millones; para 2029, $542,6 millones; y otros $7.535,7 millones, equivalentes al 77,79%, quedan diferidos para ejercicios posteriores.

Cuánto representan $641 millones en bacheo

Una referencia concreta para dimensionar la partida nacional surge de una licitación realizada este año por el Gobierno de Santa Fe para reparar rutas provinciales de las zonas Rosario y Venado Tuerto.

La Provincia estableció un presupuesto oficial de $7.014 millones, a valores de febrero de 2026, para el Grupo de Bacheo Nº 6. Los trabajos comprenden bacheos superficiales y profundos, reconstrucciones parciales, fresado, sellado de fisuras y otras tareas de conservación.

Dentro de los cómputos métricos, el pliego contempla 65.830,05 metros cuadrados de riego de liga para bacheos, además de reconstrucciones parciales, bacheos aislados y otras intervenciones. Esa superficie equivale a unos 9 kilómetros de una calzada de 7,3 metros de ancho, y sirve como referencia para establecer una escala aproximada del costo de las reparaciones.

Si se aplica proporcionalmente esa referencia, los $9.687,6 millones del proyecto nacional completo representarían alrededor de 12,5 kilómetros de calzada equivalente, menos del 7% de los 183 kilómetros incluidos en el tramo.

Pero ese tampoco es el dinero disponible para el próximo año.

Los $641,2 millones previstos para 2027 representan apenas el 9,1% del presupuesto provincial tomado como referencia. A valores de 2026, la equivalencia ya sería inferior a un kilómetro.

Con el dólar proyectado para 2027, cerca de 700 metros

La comparación debe considerar además que la licitación santafesina está expresada a valores de febrero de 2026, mientras que la partida nacional será ejecutada durante 2027.

Para el próximo año, las proyecciones utilizadas en el Presupuesto contemplan un dólar promedio de $1.728 y una inflación promedio anual del 21,1%.

Al llevar la inversión nacional a una referencia comparable, los $641,2 millones previstos para la Ruta 33 durante 2027 representan aproximadamente unos 700 metros de calzada equivalente, tomando como parámetro el programa de bacheo licitado este año por el Gobierno de Santa Fe.

El cálculo es orientativo porque ambos proyectos no tienen una composición técnica idéntica y las reparaciones se distribuyen sobre distintos sectores de la ruta. Sin embargo, permite dimensionar la partida: frente a los 183 kilómetros comprendidos en el proyecto, los recursos previstos específicamente para 2027 equivalen a menos de un kilómetro de calzada completa.

La partida tampoco contempla la transformación de la Ruta 33 en autopista ni una repavimentación integral. El proyecto nacional se limita a trabajos de conservación mejorativa mediante un sistema modular, mientras que la mayor parte de los fondos anunciados queda proyectada para años posteriores.