Elortondo: Pedirán 17 años para un acusado de abuso sexual de su hija

La fiscal Susana Pepino anticipó que solicitará esa pena para FSDA, de 32 años, investigado por hechos cometidos contra su hija adolescente. La acusación también incluye un intento de evasión y la agresión a un policía en Firmat.

La Fiscalía solicitará 17 años de prisión para un hombre de 32 años, identificado por sus iniciales FSDA, acusado de haber abusado sexualmente de su hija adolescente en Elortondo. El requerimiento fue informado durante la audiencia preliminar realizada en los tribunales de Melincué.

La fiscal Susana Pepino presentó la acusación ante el juez Aldo Baravalle y explicó que la pena requerida surge de la unificación de 13 años de prisión por los delitos investigados en esta causa con una condena anterior de competencia federal que el acusado todavía no terminó de cumplir.

“El monto de 17 años de prisión surge de la unificación de 13 años que solicitaremos por los ilícitos que investigamos y una condena anterior de competencia federal que el acusado aún no terminó de cumplir”, precisó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La acusación por los abusos

De acuerdo con la investigación, los hechos contra la adolescente habrían ocurrido el viernes 9 y el sábado 10 de enero de 2026, en el domicilio donde residía el acusado. Según sostuvo la fiscal, en ambas oportunidades el hombre habría utilizado excusas para lograr que su hija fuera hasta la vivienda.

Pepino indicó además que el acusado habría amenazado a la adolescente para evitar que relatara lo sucedido. Sin embargo, días más tarde la joven pudo contarle los hechos a su madre, quien posteriormente realizó la denuncia en una dependencia policial.

Tras una serie de medidas investigativas, FSDA fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El intento de fuga en el hospital de Firmat

La acusación también comprende hechos ocurridos el domingo 29 de marzo, cuando el hombre estaba bajo custodia policial en el hospital de Firmat.

Según expuso la fiscal, el detenido logró quitarle a un policía la llave de las esposas con las que tenía una de sus manos sujeta a una cama y posteriormente intentó escapar a través de una ventana.

Cuando el agente que estaba a cargo de la custodia le ordenó detenerse, el acusado habría desobedecido la indicación. Finalmente, varias personas debieron intervenir para impedir la fuga y reducirlo. Durante el forcejeo, uno de los policías resultó lesionado.

Los delitos atribuidos

La Fiscalía atribuyó a FSDA la autoría de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, lesiones leves dolosas, tentativa de evasión, atentado y resistencia a la autoridad.

Con la realización de la audiencia preliminar, el proceso avanza hacia la instancia de juicio, donde la acusación buscará que se imponga la pena de 17 años de prisión anunciada por Pepino.