Leo Calaianov recorrió empresas e instituciones de General López

El diputado provincial Leo Calaianov recorrió San Gregorio, Diego de Alvear, Teodelina y Venado Tuerto con una agenda enfocada en el sector productivo y el acompañamiento a instituciones. Durante las visitas mantuvo encuentros con emprendedores, empresarios, comerciantes y referentes locales para conocer proyectos en marcha y relevar necesidades vinculadas con el crecimiento de cada actividad.

La recorrida incluyó iniciativas relacionadas con el ambiente, la industria, los servicios y la producción de alimentos, además de gestiones destinadas a fortalecer el funcionamiento de entidades de la región.

San Gregorio: ambiente, producción e instituciones

En San Gregorio, Calaianov visitó La Trama Verde, un grupo ecológico local que fue reconocido por el programa Santa Fe Sostenible por el trabajo que desarrolla en materia ambiental. El encuentro permitió conocer las actividades de la organización y los proyectos que impulsa en la localidad.

La agenda continuó en el Cuartel de Bomberos Voluntarios, donde el legislador y su equipo vienen colaborando con gestiones vinculadas a la constancia de subsistencia y la reforma del estatuto de la institución. Además, junto a la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, realizó un aporte económico destinado a acompañar la adquisición de una nueva unidad.

En la misma localidad, Calaianov recorrió EMEGE, un emprendimiento dedicado a la elaboración de pastas que recientemente obtuvo la habilitación necesaria para consolidar su actividad. La visita estuvo orientada a conocer el proceso productivo y la evolución del proyecto.

Encuentros en Diego de Alvear y Teodelina

En Diego de Alvear, el diputado provincial mantuvo un encuentro con dirigentes del Club Atlético Juventud Aspirante, institución con presencia dentro de la comunidad y actividad social y deportiva. Allí dialogó con sus referentes sobre el funcionamiento de la entidad y sus necesidades.

También visitó Lonera K&E, donde conversó con sus responsables sobre la situación actual de la empresa y los desafíos que enfrenta el sector.

La recorrida siguió en Teodelina, donde Calaianov se reunió con el intendente Joaquín Poleri. Durante el encuentro puso a disposición su trabajo legislativo para acompañar las necesidades y gestiones de la localidad.

Uno de los puntos de la agenda fue Grupo Moliné, empresa dedicada al desposte y la elaboración de chacinados. La firma proyecta ampliar sus instalaciones para incrementar la producción y generar nuevos puestos de trabajo, iniciativa que formó parte de los temas abordados durante la visita.

El diputado también recorrió Vita, un emprendimiento que había comenzado a desarrollar su espacio comercial a principios de este año y que actualmente se encuentra en plena etapa de producción.

Una empresa aeronáutica en Venado Tuerto

En Venado Tuerto, Calaianov visitó la planta de ArAvia, empresa especializada en la fabricación y comercialización de partes y repuestos destinados a aeronaves.

Durante el encuentro con Guillermo Giordana, referente de la firma, analizaron la actualidad de la compañía y las perspectivas de una actividad caracterizada por la necesidad de innovación, capacitación y altos estándares de calidad.

La visita permitió además conocer el funcionamiento de la planta y las características de un sector productivo con requerimientos técnicos específicos, dentro de una agenda que buscó abarcar distintos perfiles empresariales y emprendimientos del departamento General López.

Herramientas para acompañar al sector productivo

Al finalizar la recorrida, Calaianov sostuvo que el contacto con quienes producen, invierten y generan empleo forma parte de las prioridades de su trabajo territorial.

«Vengo del sector productivo y del comercio, por eso me interesa acompañar a emprendedores, empresas y comerciantes. Desde mi lugar como diputado busco acercar herramientas, programas y alternativas de financiamiento que permitan seguir creciendo», expresó.

La agenda desarrollada en las cuatro localidades combinó así el seguimiento de proyectos productivos con gestiones de apoyo a instituciones, además del diálogo directo con empresas y emprendimientos que proyectan ampliar o consolidar sus actividades en el sur santafesino.