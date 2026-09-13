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Santa Isabel realizó un nuevo Encuentro Ciudadano con vecinos e instituciones

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Santa Isabel realizó un nuevo Encuentro Ciudadano con vecinos e instituciones

El Gobierno de Santa Isabel llevó adelante el tercer Encuentro Ciudadano, una instancia de participación que reunió a vecinos, instituciones y autoridades locales para analizar diferentes problemáticas y propuestas vinculadas con el desarrollo de la comunidad.

La actividad se realizó el jueves y tuvo como principales ejes de trabajo la salud, los servicios y la participación comunitaria. El objetivo fue recoger inquietudes y propuestas de los vecinos para avanzar en la construcción de una agenda vinculada con las necesidades de la localidad.

Santa Isabel realizó un nuevo Encuentro Ciudadano con vecinos e instituciones

Presentaron los resultados de un relevamiento local

Durante el encuentro, el área de Promoción Social presentó los resultados del censo laboral, social y habitacional realizado en Santa Isabel, un relevamiento destinado a obtener información sobre la situación de los habitantes y las condiciones existentes en la localidad.

Desde el Gobierno local señalaron que los datos obtenidos permitirán contar con información concreta para la planificación y elaboración de políticas públicas.

El intendente Pablo Giorgis destacó la continuidad de este tipo de reuniones y sostuvo: “Creemos en un Estado presente y que escucha. Estos encuentros nos permiten planificar con información real y con la mirada de la gente”.

El ciclo de Encuentros Ciudadanos busca mantener espacios de intercambio directo entre autoridades, vecinos e instituciones, incorporando las propuestas de la comunidad al análisis de los principales temas locales.

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