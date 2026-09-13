Santa Isabel realizó un nuevo Encuentro Ciudadano con vecinos e instituciones

El Gobierno de Santa Isabel llevó adelante el tercer Encuentro Ciudadano, una instancia de participación que reunió a vecinos, instituciones y autoridades locales para analizar diferentes problemáticas y propuestas vinculadas con el desarrollo de la comunidad.

La actividad se realizó el jueves y tuvo como principales ejes de trabajo la salud, los servicios y la participación comunitaria. El objetivo fue recoger inquietudes y propuestas de los vecinos para avanzar en la construcción de una agenda vinculada con las necesidades de la localidad.

Presentaron los resultados de un relevamiento local

Durante el encuentro, el área de Promoción Social presentó los resultados del censo laboral, social y habitacional realizado en Santa Isabel, un relevamiento destinado a obtener información sobre la situación de los habitantes y las condiciones existentes en la localidad.

Desde el Gobierno local señalaron que los datos obtenidos permitirán contar con información concreta para la planificación y elaboración de políticas públicas.

El intendente Pablo Giorgis destacó la continuidad de este tipo de reuniones y sostuvo: “Creemos en un Estado presente y que escucha. Estos encuentros nos permiten planificar con información real y con la mirada de la gente”.

El ciclo de Encuentros Ciudadanos busca mantener espacios de intercambio directo entre autoridades, vecinos e instituciones, incorporando las propuestas de la comunidad al análisis de los principales temas locales.