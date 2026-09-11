Juegos Suramericanos: Cuándo y dónde compite Argentina para alentar a la celeste y blanca

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 están a punto de comenzar y la delegación argentina ya tiene definida buena parte de su agenda en las tres ciudades sede. Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán del 12 al 26 de septiembre a más de 4.000 atletas de 15 países, con múltiples oportunidades para acompañar a los representantes nacionales.

La ceremonia de apertura se realizará este sábado desde las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario. A partir del domingo comenzará el calendario deportivo, cuya programación completa puede consultarse en www.santafe2026.ar, con días, horarios y escenarios de cada competencia.

Los primeros argentinos en competir en Rosario

El domingo 13 será el primer día de actividad y tendrá una fuerte presencia nacional. En el Picadero de la Rural, las duplas argentinas de vóley de playa tendrán sus primeros partidos desde las 11, con encuentros de ambas ramas distribuidos también a las 12, 15 y 17.

En el Parque Independencia habrá además gimnasia artística desde las 10 en el Invencible Arena, mientras que el Invencible Centro Acuático comenzará a recibir las competencias de natación.

El calendario de los deportes colectivos tendrá otro punto importante el martes 15. Las Panteras debutarán a las 15 frente a Paraguay en el Estadio Cubierto de Newell’s. En el mismo escenario, el seleccionado masculino argentino de vóley iniciará su participación el lunes 21, también a las 15, ante Bolivia.

El fútbol masculino tendrá su estreno el jueves 17. Argentina enfrentará a Paraguay desde las 10 en el Estadio Marcelo Bielsa, uno de los principales escenarios previstos para la disciplina durante los Juegos.

El rugby seven comenzará un día después en el Óvalo del Hipódromo. El viernes 18, el seleccionado femenino argentino enfrentará a Perú desde las 15.50, mientras que el combinado masculino tendrá como primer rival a Paraguay durante esa misma jornada.

Las Leonas y el handball en Santa Fe

La capital provincial también tendrá presencia argentina desde el comienzo del programa. El domingo 13, a partir de las 9, se disputará la competencia de aguas abiertas en el Lago del Parque del Sur, con representantes nacionales.

Uno de los principales atractivos llegará al día siguiente. Las Leonas debutarán el lunes 14 a las 10 frente a Paraguay en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. Ese mismo lunes, a las 15 y en el mismo escenario, Los Leones iniciarán su participación ante Perú.

El Invencible Santa Fe será, en tanto, el escenario del handball. La selección femenina, La Garra, comenzará su participación el miércoles 16 a las 19.30 frente a Colombia. Los Gladiadores debutarán el martes 22 a las 19.30 contra Paraguay.

También habrá actividad argentina en remo desde el martes 15 en la Laguna Setúbal y en tiro deportivo en Recreo. Para la segunda semana quedará uno de los grandes bloques del programa: las pruebas de atletismo comenzarán el 22 de septiembre en el CARD.

Boxeo, ciclismo, skateboarding y pádel en Rafaela

Rafaela será otro punto importante para seguir a la delegación nacional. El domingo 13, desde las 15, comenzarán los combates de boxeo en el Invencible Rafaela, mientras que durante la mañana del lunes 14 habrá actividad de BMX Freestyle y ciclismo de montaña.

El Skate Park del Eco Parque recibirá las competencias de skateboarding el viernes 18 y sábado 19. Posteriormente, el ciclismo de pista se desarrollará entre el domingo 20 y el miércoles 23 en el Invencible Velódromo.

El pádel también tendrá a Rafaela como sede. Su programación comenzará el martes 22 en el Invencible Rafaela, incorporándose así al calendario de la segunda semana de competencia.

Cómo ingresar a las competencias

La programación completa puede consultarse en www.santafe2026.ar. El sitio permite conocer horarios, sedes y disciplinas, además de gestionar el acceso a los Fan Fest que funcionarán durante los Juegos en las tres ciudades.

El ingreso a las competencias será libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. Para quienes quieran garantizar anticipadamente un lugar en un partido o prueba determinada, también se habilitó la compra de entradas por $10.000 a través de la página oficial.

La entrada paga no será obligatoria para asistir. Funcionará como una alternativa para asegurar el acceso independientemente de la disponibilidad de lugares gratuitos. La totalidad de lo recaudado será destinada a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.