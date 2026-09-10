Sanford: Dos camiones chocaron de frente en la Ruta 33

Un choque frontal entre dos camiones se produjo durante las primeras horas de este jueves sobre la Ruta Nacional 33, a pocos metros del acceso a Sanford.

Por causas que aún se intentan establecer, los dos transportes de carga colisionaron de frente y terminaron fuera de la calzada, en la zona de banquinas. Ambos vehículos y sus acoplados presentaron importantes daños visibles como consecuencia del impacto.

Uno de los transportes perdió parte de la carga que trasladaba y una importante cantidad de cereal quedó esparcida sobre la Ruta 33, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para despejar el sector y reducir los riesgos para quienes circulaban por el corredor.

Bomberos trabajaron en el lugar

Dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para asistir ante la emergencia y colaborar con las tareas necesarias para retirar el cereal de la calzada.

Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre eventuales lesiones. Sin embargo, de acuerdo con información que trascendió durante la mañana, ambos conductores se encontrarían en buen estado general.

La mecánica del choque y las circunstancias que provocaron que los vehículos terminaran impactando de manera frontal deberán ser determinadas a partir de las actuaciones correspondientes.

La Ruta 33 permanece habilitada

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informaron que la circulación por el sector se encuentra habilitada, aunque recomendaron reducir la velocidad, transitar con precaución y respetar las indicaciones del personal policial que trabaja en el ordenamiento vehicular.

La advertencia se extendió además a las condiciones meteorológicas registradas durante las primeras horas de la jornada, debido a la presencia de neblina y visibilidad reducida en distintos sectores de la región.

Por ese motivo, se pidió extremar las precauciones al circular por la Ruta 33 y otros corredores del sur santafesino, especialmente mientras continúen las condiciones de baja visibilidad.