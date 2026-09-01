Venado Tuerto: Empresario detenido por presunta estafa ganadera

Un empresario de Venado Tuerto fue detenido en el marco de una investigación por una presunta estafa vinculada con operaciones de compraventa de ganado. La causa derivó en nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, donde se secuestraron documentación comercial y societaria, dispositivos electrónicos, títulos valores, contratos y otros elementos considerados de interés.

El detenido fue identificado por sus iniciales como R.A.B. y está vinculado a una firma agropecuaria de Venado Tuerto. Quedó a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso judicial. La atribución que sostiene el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tiene carácter provisorio y deberá ser examinada en las audiencias correspondientes.

La investigación está directamente a cargo de la fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante del equipo de trabajo del fiscal coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA de Venado Tuerto, Iván G. Raposo. La pesquisa demandó durante varios meses el análisis de documentación bancaria, societaria, comercial y vinculada con movimientos ganaderos.

Una operación por 360 cabezas de ganado

De acuerdo con la hipótesis fiscal, en marzo de 2025 el empresario habría acordado con productores la adquisición de 360 cabezas de ganado por más de 271 millones de pesos. Los animales fueron entregados, mientras que los cheques utilizados como contraprestación habrían sido posteriormente rechazados por falta de fondos.

Ante los reclamos por la imposibilidad de cobrar esos valores, se habrían entregado nuevos cheques en reemplazo de los anteriores. Sin embargo, esos instrumentos tampoco habrían permitido cancelar la deuda. Según la reconstrucción incorporada al expediente, durante varios meses se habrían entregado en total 37 cheques sin saldar la obligación originada por aquella operación.

La investigación sostiene que la operatoria habría tenido otro episodio en agosto de 2025. En esa oportunidad se habría planteado una nueva transacción comercial que involucraba otras 200 cabezas de ganado, bajo condiciones diferentes a las del negocio anterior.

De acuerdo con la Fiscalía, una de las personas afectadas entregó cheques por otros 100 millones de pesos como parte de esa operación. Sin embargo, los animales que formaban parte del acuerdo nunca habrían sido puestos a su disposición, según la hipótesis que ahora deberá ser discutida judicialmente.

El análisis de cuentas y operaciones comerciales

La Fiscalía sostiene, de manera provisoria, que las operaciones investigadas habrían sido realizadas utilizando la estructura comercial y la apariencia de solvencia de la empresa agropecuaria con la que estaba vinculado el detenido. Esa situación habría generado la confianza necesaria para que los productores concretaran las sucesivas disposiciones patrimoniales.

Uno de los ejes de la investigación consistió en reconstruir los movimientos de ganado a partir de documentación de SENASA y contrastarlos con información comercial y bancaria. También se analizaron numerosas cuentas y cientos de operaciones financieras relacionadas con la pesquisa.

Entre los datos incorporados a la causa aparecen 172 cheques rechazados correspondientes a una de las cuentas investigadas. De ese total, 159 habrían sido emitidos entre enero y agosto de 2025 por más de 982 millones de pesos, información que pasó a formar parte del análisis económico realizado por la Fiscalía.

El volumen de documentación obligó a entrecruzar información proveniente de entidades financieras, organismos públicos y registros comerciales. A partir de ese trabajo se avanzó en la reconstrucción de los movimientos económicos y ganaderos considerados relevantes para determinar las características y el alcance de las operaciones bajo investigación.

Nueve allanamientos simultáneos

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó una serie de medidas que finalmente derivaron en nueve allanamientos realizados de manera simultánea. El objetivo fue asegurar documentación y otros elementos que pudieran tener valor probatorio y evitar su eventual pérdida, alteración u ocultamiento.

Las diligencias se desarrollaron en domicilios particulares, oficinas y lugares vinculados con las sociedades investigadas. Durante los procedimientos se secuestraron documentos comerciales y societarios, contratos, títulos valores y dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis en el marco de la causa.

En el operativo intervino el equipo de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA de Venado Tuerto, junto con personal del Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC) y efectivos de la Policía de Investigaciones de la División de Delitos Económicos de la Provincia de Santa Fe.

La causa continuará ahora con el análisis del material secuestrado y la realización de las correspondientes audiencias judiciales. La investigación mantiene carácter preliminar y la responsabilidad penal del detenido solo podrá determinarse mediante una resolución judicial firme.