Villa Cañás: Unifican registros del automotor y reforman aranceles

El Gobierno nacional avanzó con una amplia reorganización del sistema de Registros de la Propiedad del Automotor que tendrá impacto directo en Villa Cañás y otras localidades del sur santafesino. Las modificaciones incluyen la unificación de oficinas y competencias, una simplificación del esquema arancelario y cambios en el sistema de retribución de los responsables de los registros.

La reorganización fue establecida mediante las Resoluciones 411/2026 y 412/2026 del Ministerio de Justicia, publicadas este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial. Ambas forman parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor impulsado por el Gobierno nacional.

Qué cambia en Villa Cañás

En Villa Cañás, la principal modificación consiste en la unificación de las competencias correspondientes a automotores, motovehículos y maquinaria agrícola, vial o industrial.

Hasta ahora figuraban por separado el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Villa Cañás (21036), el registro exclusivo de motovehículos Letra “A” (45030) y el correspondiente a maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (71036).

Con la nueva organización, las dos últimas competencias serán absorbidas por el registro automotor local, que pasará a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Villa Cañás, identificado como 21036/45030/71036.

La medida no implica el cierre del Registro de Villa Cañás, sino una concentración administrativa de competencias que hasta ahora aparecían formalmente diferenciadas. La localidad está incluida dentro del Anexo I de la resolución, correspondiente a las unificaciones, y no entre los 14 registros que el Gobierno decidió suprimir. Estos últimos se encuentran en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Tucumán.

A nivel nacional, el Ministerio de Justicia señaló que este mecanismo permitirá reducir formalmente 368 Registros Seccionales, principalmente porque distintas dependencias ya se encontraban administradas por una misma persona y ahora pasarán a funcionar bajo una única denominación y estructura de competencias.

También cambian los aranceles

La segunda parte de la reforma alcanza directamente a los costos y la estructura de los trámites. Mediante la Resolución 412/2026 se dispuso una reducción del 40% en la cantidad total de cánones vigentes, agrupando conceptos que hasta ahora estaban distribuidos en numerosas categorías.

Ese porcentaje requiere una aclaración: no significa que todos los trámites del Registro Automotor vayan a costar un 40% menos. La reducción corresponde al número de aranceles o cánones que integraban el sistema, que ahora serán concentrados dentro de una estructura más simplificada.

Los anexos correspondientes a automotores y motovehículos pasan a organizar los distintos trámites en ocho categorías, mientras que otros segmentos del sistema tendrán seis y cuatro categorías.

La reforma incorpora además como referencia el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), creado previamente para establecer una unidad estándar que permita calcular los costos de los distintos trámites registrales. El nuevo esquema arancelario entrará en vigencia desde este martes 1 de septiembre.

Cambios también en la región

La reorganización alcanza además a otras localidades del sur santafesino. En Rufino, el registro exclusivo de motovehículos será incorporado al Registro de la Propiedad del Automotor de esa ciudad. En Firmat ocurrirá un proceso similar con el registro de motos.

También se dispuso que las competencias vinculadas con maquinaria agrícola y créditos prendarios de Melincué sean integradas al registro correspondiente de Firmat, que pasará a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Firmat y Melincué.

En tanto, el registro especializado en maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios de Venado Tuerto será incorporado al correspondiente a María Teresa, que adoptará la denominación Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de María Teresa y Venado Tuerto.

La Resolución 412 también modifica la forma en que se calculan los ingresos de los encargados de los Registros Seccionales. El nuevo sistema establece escalas sobre la recaudación y fija un tope de 40 millones de pesos mensuales para esos emolumentos.

De esta manera, el Gobierno nacional avanza simultáneamente sobre tres componentes del sistema: menos estructuras registrales formales, concentración de competencias y simplificación del esquema de aranceles, dentro del proceso de digitalización iniciado durante este año.