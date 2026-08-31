Chañar Ladeado: El agua potable llegará a casi 6.000 vecinos

La obra que permitirá llevar agua potable directamente a los hogares de Chañar Ladeado entró en su etapa final. La nueva planta de tratamiento por ósmosis inversa alcanzó un 90% de avance y forma parte de un sistema que incluye nuevas perforaciones, cañerías de impulsión y cisternas de almacenamiento.

La intervención cambiará el esquema con el que históricamente se abasteció la localidad. Actualmente, el agua que llega por la red urbana no es apta para consumo humano debido a la salinidad y a la presencia natural de arsénico en los acuíferos poco profundos. Por ese motivo, los vecinos deben retirar agua tratada de dispensadores comunitarios, con un límite de 30 litros diarios por usuario.

Una vez que la nueva infraestructura entre en funcionamiento, el agua tratada podrá distribuirse directamente por la red. De esta manera, las familias podrán utilizarla en sus viviendas para beber, cocinar y realizar tareas cotidianas de higiene, sin depender del retiro diario de bidones.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, señaló que la intervención «alcanza un 90% de avance y permitirá que casi 6.000 vecinos dispongan de agua segura las 24 horas». El funcionario precisó además que el proyecto comprende dos módulos de ósmosis inversa, siete nuevas perforaciones, cañerías de impulsión y cuatro cisternas.

«Tener agua potable en cada vivienda significa ganar salud, tiempo y comodidad. Se termina la necesidad de cargar bidones todos los días para cocinar o beber», sostuvo Enrico.

Un sistema para tratar y almacenar el agua

Las siete perforaciones previstas y las cañerías de impulsión ya fueron ejecutadas, mientras que los trabajos se concentran ahora en la puesta a punto de los dos módulos que integran la planta de tratamiento.

El secretario de Agua y Saneamiento de la Provincia, Leonel Marmiroli, indicó que la instalación tendrá una capacidad conjunta de producción de 80 metros cúbicos de agua por hora. El proyecto contempla también una sala de máquinas y otras instalaciones necesarias para el funcionamiento integral del sistema.

Una vez extraída de las perforaciones, el agua cruda será conducida hasta la planta para atravesar el proceso de ósmosis inversa, antes de ser almacenada e incorporada a la red urbana para su distribución domiciliaria.

Para sostener ese esquema se instalaron cuatro cisternas. Dos cuentan con una capacidad de 70 metros cúbicos cada una y estarán destinadas al almacenamiento del agua cruda proveniente de las perforaciones. Las otras dos, de 50 metros cúbicos cada una, permitirán reservar el agua una vez completado el proceso de tratamiento.

La subsecretaria de Agua y Saneamiento, Vilma Olivieri, explicó que la incorporación de esas reservas permitirá mantener mayor estabilidad en el funcionamiento de la red. «Este diseño permite responder a los picos de demanda y preservar la vida útil de los equipos electromecánicos», señaló.

El cambio respecto del sistema actual

El presidente comunal de Chañar Ladeado, Federico Vallé, definió la falta de agua potable domiciliaria como «un reclamo de décadas» y remarcó el cambio que implicará dejar atrás la dependencia de los puntos comunitarios de abastecimiento.

«El sistema de dispensadores cumplió una etapa, pero nuestra comunidad necesitaba dar el salto de calidad que supone contar con agua potable en cada domicilio», afirmó.

La infraestructura permitirá que el tratamiento deje de concentrarse exclusivamente en el agua destinada a los dispensadores y pase a integrarse al abastecimiento general de la localidad. El objetivo es que el agua segura llegue directamente a los grifos de casi 6.000 vecinos, utilizando la red urbana existente.

La Provincia informó que los trabajos demandan una inversión superior a los 2.300 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos del Tesoro provincial. Con la planta en un 90% de ejecución y las perforaciones y cañerías de impulsión ya terminadas, la intervención atraviesa ahora la fase final previa a la puesta en servicio del nuevo sistema.