Murphy: Hallaron sin vida al joven que era buscado desde el lunes

El joven de 24 años fue encontrado este domingo en la localidad, luego de varios días de búsqueda. Personal de Criminalística y Fiscalía trabajaban en el lugar para establecer las circunstancias de la muerte. De manera preliminar, no se habrían advertido signos de violencia.

La búsqueda del joven de 24 años cuyo paradero se desconocía desde el fin de semana anterior tuvo este domingo un desenlace trágico en Murphy, luego de que fuera hallado sin vida durante un operativo desarrollado en la localidad.

El cuerpo fue localizado por personal policial en un inmueble deshabitado, en el marco de las tareas que se venían realizando desde la denuncia por paradero presentada a comienzos de la semana.

Tras el hallazgo, personal de criminalística comenzó a realizar las pericias correspondientes, mientras que la investigación continuó bajo intervención del Ministerio Público de la Acusación. También trabajó en el lugar el fiscal regional Mauricio Clavero.

De acuerdo con la información preliminar disponible, no se habrían detectado signos de violencia y el joven conservaba sus pertenencias personales. De todos modos, la causa y las circunstancias de la muerte deberán ser establecidas a partir de las pericias y demás actuaciones judiciales.

La búsqueda había comenzado el lunes

El pedido de paradero se inició el lunes, después de que familiares denunciaran que el joven se había retirado de su domicilio durante la tarde del domingo 23 de agosto y no había regresado.

A partir de ese momento se desplegaron distintas medidas para intentar localizarlo. Durante la investigación surgió inicialmente una información sobre un posible avistamiento en Venado Tuerto, lo que motivó tareas de búsqueda en esa ciudad, aunque sin resultados positivos.

Posteriormente, el análisis de información vinculada a su teléfono celular permitió orientar nuevamente la búsqueda hacia Murphy, donde los investigadores concentraron los rastrillajes en un sector determinado de la localidad.

Las tareas continuaron este domingo con participación policial y asistencia de perros, hasta que finalmente se produjo el hallazgo.

A partir de ahora, la investigación deberá determinar qué ocurrió durante los días en los que el joven permaneció desaparecido y cuáles fueron las circunstancias de su fallecimiento.

Hasta el momento no se informó oficialmente una causa de muerte, por lo que cualquier otra interpretación permanece sujeta al resultado de las pericias.