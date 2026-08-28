Santa Fe sancionó el Código Electoral que regirá desde 2027

La provincia de Santa Fe tiene un nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos. El Senado le dio sanción definitiva este jueves 27 de agosto al proyecto que una semana antes había aprobado la Cámara de Diputadas y Diputados y estableció así las reglas que comenzarán a regir en los comicios provinciales de 2027.

La reforma contiene 297 artículos y modifica aspectos centrales del sistema electoral santafesino: las PASO, la Boleta Única de Papel, los pisos necesarios para competir y acceder a bancas, la conformación de las fórmulas para gobernador y vice, los debates electorales y la organización de la Justicia Electoral.

En el Senado, el Código fue aprobado por unanimidad en general por los 19 legisladores. Sin embargo, durante la votación en particular aparecieron diferencias. Los cinco senadores del Partido Justicialista rechazaron el artículo 44, que permite que un mismo precandidato a gobernador pueda competir en las PASO acompañado por hasta tres postulantes diferentes a vicegobernador. En Diputados, la iniciativa había obtenido 43 votos a favor y cuatro en contra.

Cinco boletas en las PASO y tres en las generales

La Boleta Única de Papel continuará vigente, pero habrá cambios importantes en la elección general. En las PASO se mantendrán las cinco boletas, una por cada categoría electoral.

En las generales, en cambio, el elector recibirá tres boletas: una provincial que reunirá las categorías gobernador y vicegobernador con diputados provinciales; otra destinada a senador departamental; y una tercera para intendente y concejales.

Además, en las boletas que agrupen más de una categoría se incorporará la alternativa de “voto lista completa”. El elector podrá elegir esa opción o continuar seleccionando candidatos de manera individual, manteniendo la posibilidad del voto cruzado entre distintas fuerzas políticas.

Cambian los pisos electorales

Otra modificación estará en los porcentajes necesarios para continuar en competencia. Para superar las PASO, una agrupación deberá alcanzar como mínimo el 1% del padrón correspondiente.

En las elecciones generales, en tanto, se establece un piso del 4% para participar de la distribución proporcional de bancas.

El cambio tendrá particular relevancia para la Cámara de Diputados, porque la Constitución provincial reformada en 2025 eliminó el sistema de mayoría automática que otorgaba 28 de las 50 bancas a la fuerza más votada. Desde 2027, la integración será proporcional entre las fuerzas que alcancen el umbral establecido.

Un candidato a gobernador podrá competir con hasta tres vices

Uno de los puntos que más discusión generó durante el tratamiento legislativo quedó contenido en el artículo 44.

Una misma persona podrá presentarse en las PASO como precandidata a gobernador en hasta tres fórmulas distintas dentro de una misma agrupación política, acompañada en cada caso por un precandidato diferente a vicegobernador y respetando la paridad de género.

Las fórmulas competirán de manera independiente y sus votos no se acumularán. Es decir, si un candidato a gobernador participa con dos o tres posibles vices, los sufragios obtenidos por cada fórmula serán contabilizados por separado.

Precisamente este artículo concentró el principal rechazo del justicialismo tanto en Diputados como en el Senado.

Voto desde los 16 años y debates obligatorios

El Código reconoce formalmente el derecho a votar desde los 16 años en las elecciones provinciales y locales, adecuando la legislación electoral a los cambios incorporados por la nueva Constitución santafesina.

También establece debates electorales obligatorios para los candidatos a gobernador y para quienes compitan por las intendencias de ciudades con más de 20.000 habitantes.

La normativa incorpora además disposiciones sobre financiamiento y rendición de cuentas de los partidos políticos, paridad de género, accesibilidad electoral y transparencia. Entre otras cuestiones, prohíbe utilizar partidariamente las cuentas oficiales del Estado y contempla sanciones frente a la difusión maliciosa de información falsa durante los procesos electorales.

Más posibilidades para presentar listas

Las fuerzas políticas también tendrán mayor flexibilidad para definir en qué categorías competir.

Será posible presentar una lista de candidatos a diputados provinciales sin llevar candidato a gobernador, y de la misma manera una agrupación podrá presentar candidatos a concejales sin necesidad de postular un candidato a intendente.

El nuevo esquema busca separar con mayor claridad las distintas competencias electorales, aunque al mismo tiempo en las elecciones generales gobernador y diputados, por un lado, e intendente y concejales, por otro, aparecerán reunidos en una misma Boleta Única.

Qué pasará en las elecciones de 2027

La sanción cierra un proceso legislativo que había tenido su primera definición el 20 de agosto en Diputados y que concluyó este jueves en el Senado.

Las principales modificaciones electorales comenzarán a observarse en los comicios provinciales de 2027, cuando Santa Fe renovará gobernador y vice, diputados provinciales, senadores departamentales y autoridades locales.

La reorganización de la Justicia Electoral, en cambio, tiene un cronograma diferente: el nuevo esquema institucional previsto por el Código comenzará a regir el 1 de enero de 2028. Para las elecciones de 2027 se establece además que el Ejecutivo provincial deberá realizar una campaña de información y educación electoral, particularmente sobre el voto joven y la nueva modalidad de la Boleta Única.