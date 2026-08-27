Venado Tuerto: Decomisan casi 14 millones de pesos por juego ilegal

La Justicia de Venado Tuerto homologó este miércoles un nuevo procedimiento abreviado en la causa por juego clandestino que investiga la operación de plataformas de apuestas ilegales. Paola Betiana H. fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional y la resolución incluyó el decomiso del dinero secuestrado durante los allanamientos, por una suma que en conjunto representa casi 14 millones de pesos.

El acuerdo fue alcanzado entre la fiscal Mayra Vuletic y el abogado defensor Fernando Baiguera, y quedó homologado por la jueza Paula Borrello. La imputada reconoció los hechos atribuidos, aceptó la calificación legal y desistió de ir a juicio oral.

La mujer fue considerada autora material y penalmente responsable de los delitos de organización de juego clandestino y violación de medios de prueba. Con esta resolución, la investigación suma su tercer procedimiento abreviado.

Decomiso de casi 14 millones de pesos

Uno de los puntos centrales de la resolución fue el decomiso del dinero incautado durante los procedimientos realizados en el marco de la causa. Se trata de 13.482.070 pesos y U$s 300, una suma que en conjunto representa casi 14 millones de pesos.

La Fiscalía inició gestiones para que los fondos decomisados sean asignados a una entidad benéfica, de acuerdo con las posibilidades previstas en el Código Procesal Penal. El destino todavía no fue resuelto y la decisión final deberá ser adoptada por la Justicia.

De concretarse esa alternativa, el dinero secuestrado quedará apartado definitivamente del circuito investigado y será destinado a una finalidad solidaria. Por el momento, no se informó qué institución podría resultar beneficiaria ni cuándo se adoptará la resolución definitiva sobre los fondos.

Tres años de prisión de ejecución condicional

La pena impuesta a Paola Betiana H. es de tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que no continuará detenida. La magistrada ordenó su inmediata libertad luego de homologar el acuerdo, teniendo en cuenta la modalidad de cumplimiento fijada en la sentencia.

La mujer permanecía privada de su libertad desde el 24 de julio, cuando se realizaron los allanamientos vinculados con la investigación. Durante los próximos tres años deberá cumplir distintas reglas de conducta bajo control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad.

Entre las condiciones establecidas se encuentra la prohibición de mantener vínculos con plataformas de juegos de azar no homologadas por la provincia y la prohibición de contacto y acercamiento con las otras personas coimputadas en el expediente. También deberá someterse al proceso y abstenerse de cometer nuevos delitos.

El tercer abreviado de la investigación

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Caja de Asistencia Social–Lotería de Santa Fe y tiene como eje la explotación de apuestas ilegales mediante plataformas virtuales en Venado Tuerto y localidades vecinas.

La investigación busca determinar las responsabilidades de las personas vinculadas con la organización y funcionamiento de ese circuito de juego no autorizado. Dentro del mismo expediente ya se habían alcanzado otros dos procedimientos abreviados, por lo que la condena homologada este miércoles constituye la tercera resolución de esas características.

El avance judicial se produce luego de los procedimientos realizados el 24 de julio, jornada desde la cual Paola Betiana H. permanecía detenida. En su caso, además de la organización de juego clandestino, se le atribuyó la violación de medios de prueba, delito que también quedó comprendido en el acuerdo presentado ante la jueza.

Con la homologación, la Justicia cerró la situación procesal de la imputada mediante una condena condicional, mientras la causa continúa respecto de los restantes aspectos de la investigación. En paralelo, queda pendiente definir el destino final del dinero decomisado, sobre el cual la Fiscalía propuso una asignación con fines benéficos.