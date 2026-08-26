Villa Cañás: Obras y seguridad vial en la agenda del Concejo

El Concejo Municipal de Villa Cañás realizará este miércoles 26 de agosto su 676ª reunión ordinaria, con ocho expedientes vinculados a obras, seguridad vial, ordenamiento urbano y cuestiones tributarias. Tres iniciativas fueron remitidas por la Intendencia y otras cinco corresponden a proyectos presentados por concejales.

Tres proyectos remitidos por la Intendencia

Entre los asuntos enviados por el Departamento Ejecutivo figura un proyecto de ordenanza que propone modificar el artículo 45 de la Ordenanza Nº 1.379/26, bajo el expediente Nº 899.I.26. El temario difundido para la sesión no detalla el contenido de la modificación ni sus alcances específicos.

También ingresó un proyecto de ordenanza vinculado al cobro de SISA en Villa Cañás, identificado como expediente Nº 900.I.26. El Orden del Día no precisa las condiciones o modificaciones que contempla la iniciativa, por lo que esos aspectos formarán parte del análisis legislativo.

El tercer proyecto remitido por la Intendencia apunta a declarar de utilidad pública una obra de pavimentación de calles urbanas. La propuesta tramita mediante el expediente Nº 901.I.26 y vuelve a incorporar la infraestructura vial dentro de los asuntos que deberá abordar el cuerpo.

Seguridad en la Ruta 94 y cambios en calles

Dentro de las iniciativas presentadas por los concejales, el Bloque de la UCR elevó una Minuta de Declaración para solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad fortalecer las condiciones de seguridad en la Ruta Provincial Nº 94. El planteo quedó registrado bajo el expediente Nº 2.157.C.26.

La presentación incorpora nuevamente al ámbito legislativo local la situación de una ruta estrechamente vinculada con los accesos y la circulación regional, colocando el foco específicamente en las medidas que puedan adoptarse desde el organismo vial provincial.

El mismo bloque presentó además un proyecto de ordenanza para modificar el sentido de circulación de calles de Villa Cañás, expediente Nº 2.158.C.26. El Orden del Día no identifica cuáles serían las arterias alcanzadas ni anticipa el esquema de circulación propuesto.

Inmuebles abandonados y dos pedidos de Poli

Por su parte, el Bloque del PRO presentó un proyecto de ordenanza para establecer un régimen de responsabilidad sobre inmuebles abandonados, incorporado bajo el expediente Nº 2.159.C.26. El temario oficial no adelanta los criterios, obligaciones o mecanismos que incluiría la normativa.

La agenda se completa con dos Minutas de Comunicación presentadas por el concejal Guillermo J. Poli. Una de ellas, expediente Nº 2.160.C.26, está relacionada con una garita ubicada sobre Avenida 51, casi esquina Calle 64.

El segundo planteo de Poli, correspondiente al expediente Nº 2.161.C.26, solicita información sobre el cumplimiento de la Ordenanza Nº 1.328/23. El Orden del Día no incorpora mayores precisiones sobre el contenido del requerimiento.

De esta manera, la reunión reunirá asuntos de distinta naturaleza dentro de la agenda municipal, desde proyectos enviados por la Intendencia hasta iniciativas de los bloques de la UCR y el PRO y presentaciones particulares de concejales.

La sesión corresponde al 39º período ordinario del Concejo Municipal. El izamiento de la bandera estará a cargo de la concejal Mariana Molina, mientras que el arrío será realizado por la concejal Melina Mori.