Teodelina: 45.2 millones de pesos para mejorar la presión de agua con 1200 metros de nueva cañería

El proyecto busca reforzar el abastecimiento en uno de los sectores más afectados durante los meses de mayor consumo. La intervención complementará una nueva cisterna y cuenta con un presupuesto de referencia superior a 37 millones de pesos, sin IVA. Teodelina avanzará con una obra destinada a mejorar uno de los principales inconvenientes que presenta el servicio de agua potable: la baja presión que afecta a un sector importante del casco urbano, especialmente durante la temporada de verano. La solución técnica elaborada por la Cooperativa de Provisión de Servicio de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos y Sociales de Teodelina contempla la construcción de aproximadamente 1.200 metros de una nueva cañería de impulsión, que permitirá conducir agua directamente desde el tanque hasta la intersección de las calles Presbítero Morell y 30 de Julio. El objetivo es reforzar la provisión en el área que, de acuerdo con los estudios realizados por la entidad, registra las mayores pérdidas de presión durante los períodos de mayor demanda.

Una obra complementaria a la nueva cisterna

La intervención está directamente relacionada con la construcción de una nueva cisterna que permitirá triplicar la capacidad de almacenamiento de agua potable de Teodelina. La documentación elevada al Concejo Municipal explica que ese incremento de almacenamiento, por sí solo, no resulta suficiente para resolver los inconvenientes detectados. Para lograr el correcto funcionamiento del sistema es necesario ejecutar una nueva conducción que conecte la cisterna con la red de distribución y permita mejorar el abastecimiento hacia el sector afectado. La propuesta técnica contempla una cañería de PVC de 4 pulgadas. En la planilla presupuestaria se especifican tubos PVC K6 de 110 milímetros y seis metros de longitud. De esta manera, el proyecto busca combinar una mayor capacidad de almacenamiento con una nueva vía de impulsión del agua, especialmente necesaria durante los meses de verano, cuando aumenta el consumo y se profundizan los problemas de presión.

Un presupuesto superior a 37 millones de pesos

El presupuesto incorporado al expediente fue elaborado por Martino Perforaciones SRL, empresa con sede en Arequito, y está fechado el 22 de junio de 2026. La cotización establece un costo total de 37.360.746 pesos, sin IVA, para la ejecución de la cañería de impulsión. El detalle contempla 204 caños de PVC K6 de 110 milímetros y seis metros de longitud, presupuestados en 10.841.376 pesos. También incluye seis piezas tipo “T” de PVC de 110 milímetros, por 347.220 pesos; cinco tapas de PVC de 110 milímetros, por 49.300 pesos; y un lote de accesorios, consumibles y materiales varios por 1.882.850 pesos. El componente de mayor incidencia corresponde a la mano de obra, calculada en 24.240.000 pesos, e incluye tareas de zanjeo, armado de la cañería, tapado y compactación, fijación, traslados y viáticos.

Qué trabajos no contempla la cotización

El presupuesto establece además algunos conceptos que quedan fuera de la propuesta económica. La cotización no incluye la ejecución de cámaras de ningún tipo ni los materiales destinados a los anclajes de las cañerías. Tampoco contempla la reparación posterior de veredas o pavimentos que eventualmente deban intervenirse durante los trabajos. La forma de pago quedó indicada como “a convenir” y la oferta tenía una validez original de cinco días. Por ese motivo, los 37,3 millones de pesos deben considerarse el valor de referencia incorporado al expediente en junio, y no necesariamente el costo definitivo que tendrá la obra al momento de ejecutarse.

Un proyecto que comenzó a gestionarse en junio

La documentación también permite reconstruir el recorrido administrativo de la iniciativa antes de que la Municipalidad la hiciera pública esta semana. Una nota de la Cooperativa fechada el 22 de junio señala que el presupuesto había sido solicitado luego de una reunión realizada el 5 de junio. A partir de ese encuentro se encargó la cotización para construir la cañería destinada a llevar agua desde el tanque hasta la zona de Presbítero Morell y 30 de Julio. Posteriormente, el 29 de junio, el intendente Joaquín Poleri remitió el proyecto al Concejo Municipal. En esa presentación explicó que la ciudad padecía desde hacía tiempo problemas de presión en un amplio sector del casco urbano y que la nueva cisterna requería una obra complementaria para distribuir adecuadamente el agua. En esa misma comunicación, el Ejecutivo sostuvo que, según los estudios realizados por la Cooperativa, la alternativa propuesta permitiría solucionar la problemática y señaló que la Municipalidad aportaría fondos propios para hacer posible la ejecución de la obra. Además, solicitó expresamente al Concejo la aprobación del pedido.

El Concejo trató y aprobó el proyecto en julio

El expediente llegó al recinto durante la sesión ordinaria del 3 de julio de 2026. El acta Nº 016/2026 deja constancia del ingreso del proyecto destinado a mejorar el servicio de agua potable, del presupuesto de la nueva cañería y del pedido de acompañamiento económico formulado para avanzar con su ejecución. Durante el tratamiento también quedó asentado que la problemática había sido abordada por los distintos bloques del Concejo Municipal y que previamente se había convocado a autoridades de la Cooperativa para conocer las alternativas técnicas existentes. El presidente del Concejo, Ignacio Gutiérrez, señaló entonces que desde el comienzo del tratamiento del problema en el ámbito legislativo el objetivo había sido encontrar una solución que permitiera mejorar la calidad de vida de los vecinos afectados por las dificultades en la distribución del agua potable. Asimismo, destacó el trabajo realizado durante varios meses entre los distintos bloques y el espacio de diálogo generado con la Cooperativa y el Departamento Ejecutivo. Finalmente, las actuaciones fueron sometidas a votación y aprobadas por unanimidad por el Concejo Municipal.

El proyecto y el financiamiento ya habían sido aprobados

Esta documentación permite aclarar un punto central respecto de la comunicación difundida esta semana por la Municipalidad de Teodelina. En la nota enviada al Concejo el 29 de junio, el intendente Joaquín Poleri ya había planteado que la Municipalidad aportaría fondos propios para llevar adelante la mejora y había solicitado al cuerpo legislativo la aprobación correspondiente. Cuatro días después, el 3 de julio, el Concejo trató esas actuaciones y las aprobó por unanimidad. Por lo tanto, el proyecto para mejorar la presión de agua y el esquema de aporte de fondos municipales ya contaban con aprobación legislativa desde comienzos de julio. Este antecedente contradice lo informado por la Municipalidad el 25 de agosto, cuando señaló que el convenio sería elevado al Concejo Municipal “para su correspondiente aprobación y posterior asignación de los fondos”. De acuerdo con la documentación oficial, esa autorización ya había sido solicitada por el propio Ejecutivo y aprobada por unanimidad casi dos meses antes. La publicación realizada esta semana constituye así la comunicación pública de una obra que ya tenía un recorrido administrativo y legislativo previo, con definición técnica, presupuesto, aporte municipal previsto y aprobación del Concejo.