Rufino: 200 chicos participaron de la campaña Vax Team

El Gobierno de Santa Fe llevó adelante una nueva jornada de la campaña Vax Team con la participación de unos 200 chicos de Rufino, en el marco de la estrategia provincial destinada a fortalecer las coberturas de vacunación infantil y completar los esquemas correspondientes a la edad escolar.

La actividad, impulsada por el Ministerio de Salud, se desarrolló en el Cine Teatro Hispano y reunió a alumnos de escuelas primarias y jardines de la ciudad. La propuesta incluyó una intervención teatral especialmente diseñada para abordar de manera lúdica y participativa la importancia de las vacunas y la prevención de enfermedades.

El director de la Región de Salud-Nodo Venado Tuerto, Joaquín Sánchez de Bustamante, destacó la posibilidad de acercar el programa a las distintas comunidades del sur santafesino y fortalecer el vínculo entre el sistema sanitario, las instituciones educativas y las familias.

«Hoy llegamos al extremo sur de la provincia de Santa Fe para traer esta actividad de Vax Team, un programa que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio», señaló el funcionario.

Sánchez de Bustamante remarcó además que el objetivo central es mejorar las coberturas de vacunación de niñas y niños. «Esta iniciativa es muy importante porque tiene el objetivo de mejorar las coberturas de vacunación de los niños y las niñas», afirmó.

«En Santa Fe, con programas como el Vax Team, seguimos avanzando en el cuidado y la protección de los chicos», concluyó el director regional.

Una propuesta para chicos de entre 4 y 11 años

Vax Team está dirigido a más de 400 mil niños y niñas de entre 4 y 11 años de toda la provincia y apunta a controlar los carnets de vacunación, generar conciencia sobre la importancia de la inmunización y completar los esquemas cuando existan dosis pendientes.

La propuesta combina el trabajo de los equipos sanitarios con una dinámica basada en personajes, superpoderes y un álbum de figuritas. Los chicos reciben el material en las escuelas y luego deben acercarse junto a sus familias al centro de salud o vacunatorio público más cercano.

En ese lugar, el personal sanitario revisa el carnet y aplica las dosis faltantes cuando corresponde. Una vez realizado el control, los niños reciben las figuritas asociadas a las vacunas registradas para avanzar en la colección del álbum.

La vacunadora del Samco de Rufino, Marisa Fernández, valoró la respuesta que tuvo la iniciativa entre los chicos que se acercan al efector de salud. «Siempre es importante que los chicos se acerquen al vacunatorio, y este programa los alienta. Vienen y nos cuentan que quieren activar sus superpoderes, que es lo que propone la campaña», afirmó.

De esta manera, la estrategia busca que la vacunación sea abordada también desde una experiencia educativa y recreativa, facilitando el vínculo de los niños con los equipos de salud y promoviendo que las familias revisen los esquemas correspondientes.

El teatro como herramienta de concientización

La jornada realizada en el Cine Teatro Hispano incorporó una intervención teatral como parte de las actividades destinadas a transmitir el valor de la vacunación mediante un lenguaje accesible para los alumnos.

Laura Saballa, docente de nivel inicial del Jardín Nº 116 de Rufino, destacó la posibilidad de trabajar la importancia de vacunarse a través de una propuesta teatral y agradeció la llegada de la iniciativa provincial a la ciudad.

La presentación en Rufino forma parte del recorrido territorial que viene desarrollando Vax Team en distintas localidades santafesinas. La campaña ya realizó actividades en Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Avellaneda, Rafaela, Tostado, Elortondo, Romang, Esperanza, Ceres, Serodino, Helvecia y San Javier.

Con la incorporación de Rufino, el programa continúa ampliando su despliegue en distintos puntos de la provincia, articulando la participación de escuelas, jardines, centros de salud, hospitales y vacunatorios públicos para promover el control de los carnets y completar los esquemas infantiles.