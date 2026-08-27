Santa Fe: Primeros auxilios serán obligatorios para obtener la licencia de conducir

La Legislatura santafesina sancionó una modificación a la Ley Provincial de Tránsito que incorpora módulos de primeros auxilios y respuesta inicial ante emergencias dentro de la capacitación obligatoria para obtener la licencia de conducir. La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Ximena García, había recibido media sanción en Diputados el 30 de julio y este jueves completó su tratamiento en el Senado.

La reforma alcanza al artículo 23 de la Ley 13.133, que establece los requisitos para el otorgamiento de la Licencia de Conducir Provincial. En particular, modifica el inciso d), referido al curso teórico-práctico de formación vial que deben realizar quienes tramitan el carnet.

Con la nueva redacción, ese apartado establece que será obligatorio asistir a una capacitación vial que “incluirá módulos de primeros auxilios y respuesta inicial ante emergencias”. La norma no crea, por lo tanto, un curso independiente o un trámite adicional por fuera del proceso de formación, sino que incorpora estos contenidos al esquema que ya deben cumplir los aspirantes.

Qué deberán aprender los futuros conductores

El objetivo de la modificación es que las personas que obtengan una licencia cuenten con conocimientos básicos para intervenir durante los primeros minutos de una emergencia, antes de la llegada de los servicios especializados.

La iniciativa pone especialmente el foco en la figura del “primer respondiente”, es decir, la persona que se encuentra en el lugar de un siniestro o una situación crítica y puede brindar una asistencia inicial. Entre las herramientas consideradas durante la elaboración del proyecto aparecen la activación correcta del sistema de emergencias, la evaluación de la escena, primeros auxilios y conocimientos básicos vinculados con la reanimación cardiopulmonar (RCP).

El proyecto fue elaborado con participación de profesionales del SIES 107 y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). García explicó durante el tratamiento de la propuesta que se buscó determinar qué conocimientos resultan realmente necesarios para que una persona pueda colaborar ante una emergencia sin entorpecer la intervención posterior de los equipos médicos.

“Cuando ocurre una emergencia cada segundo cuenta”, sostuvo la legisladora al fundamentar la iniciativa, y planteó la necesidad de ampliar la cantidad de personas capacitadas para ofrecer una primera respuesta hasta la llegada de los servicios especializados.

La APSV deberá definir cómo se implementará

La ley deja en manos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial la definición concreta de los módulos. El organismo deberá establecer los contenidos, la modalidad, la duración y los ámbitos en los que se dictará la capacitación, en armonía con los criterios nacionales vigentes.

Por ese motivo, la sanción legislativa no significa que desde este jueves los Centros de Emisión de Licencias comiencen automáticamente a exigir los nuevos contenidos. Primero deberá completarse el proceso de promulgación y publicación de la norma y posteriormente la APSV tendrá que instrumentar su aplicación.

El cambio incorpora así la preparación ante emergencias como parte de la formación vial obligatoria en Santa Fe, con la intención de que quienes reciben una licencia no solo conozcan las normas necesarias para conducir, sino que también cuenten con herramientas básicas para actuar frente a un siniestro o una situación que requiera asistencia inmediata.

Descripción SEO: La Legislatura incorporó capacitación ante emergencias al curso vial. La APSV definirá contenidos, duración y modalidad de implementación.