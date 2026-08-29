Santa Fe: Inauguraron el Invencible para los Suramericanos

El estadio multipropósito Invencible Santa Fe quedó oficialmente inaugurado este sábado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en la zona sur de la capital provincial. La nueva infraestructura será sede de las competencias de handball durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, una vez finalizado el certamen, quedará disponible para actividades deportivas, culturales y recreativas.

La apertura fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y tuvo como primera actividad un test event de handball, destinado a poner a prueba el funcionamiento de las instalaciones antes de la competencia internacional. Durante la jornada también se disputó una fecha de la Copa Santa Fe.

Un estadio con capacidad para más de 3.400 personas

El Invencible Santa Fe será sede de todos los partidos de handball femenino y masculino de los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países.

El estadio cuenta con capacidad para 3.472 espectadores, distribuidos en 3.332 ubicaciones en tribunas y otras 140 en palcos. También dispone de sectores destinados a la prensa y espacios preparados para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Más allá de la competencia internacional, el edificio fue concebido como un espacio multipropósito que permita recibir posteriormente otras disciplinas deportivas y distintos tipos de actividades. Su emplazamiento dentro del CARD refuerza además el desarrollo del polo deportivo ubicado en el sector sur de la ciudad.

Durante el acto, Pullaro puso el foco en el impacto que pretende generar la infraestructura más allá de los Juegos y sostuvo que el deporte puede funcionar como una herramienta de formación para las nuevas generaciones. “El deporte nos permite construir una sociedad mejor”, afirmó.

El gobernador también vinculó la denominación del estadio con la identidad provincial. “Somos la provincia invencible de Santa Fe. Una provincia que estuvo golpeada, que la pasó muy mal, pero que de a poco se va poniendo de pie”, expresó antes del corte de cintas.

La continuidad de las obras más allá de una gestión

Otro de los puntos destacados durante la inauguración fue la continuidad institucional del proyecto de los Juegos Suramericanos, cuya organización comenzó durante la administración provincial anterior y atravesó cambios de autoridades tanto en la Provincia como en las ciudades involucradas.

Pullaro remarcó en ese sentido que la concreción del certamen y de su infraestructura trascendió los cambios de gobierno. “Ser invencible también significa que acá hay políticas de Estado, que acá no viene un gobierno y deja todo sin terminar lo que había empezado el anterior”, señaló.

El mandatario sostuvo además que la preparación del acontecimiento deportivo avanzó pese al escenario económico de los últimos años y recordó los cuestionamientos que existieron respecto de la posibilidad de concluir las obras y organizar el certamen dentro de los plazos previstos.

Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó especialmente el uso que tendrá el estadio después de septiembre. “Esto queda para años y años en la ciudad para que muchas familias lo disfruten”, manifestó.

Poletti señaló que el espacio podrá albergar también actividades culturales, espectáculos y propuestas vinculadas al entretenimiento, ampliando las posibilidades de utilización de una infraestructura que hasta ahora no tenía equivalentes de estas características en la capital provincial.

El Invencible forma parte de un plan de 21 obras

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, indicó que son 21 las obras vinculadas a la preparación de los Juegos Suramericanos en las diferentes sedes. Entre ellas se encuentran nuevos estadios, el velódromo de Rafaela, pistas de skate y BMX, infraestructura para disciplinas acuáticas y otras intervenciones deportivas.

Coudannes también anticipó que la llegada de delegaciones, equipos técnicos y visitantes generará movimiento en las tres ciudades anfitrionas, especialmente en los sectores hotelero, gastronómico y comercial.

En la organización y ejecución de las distintas intervenciones participan además empresas de diferentes rubros. Según detalló la funcionaria, más de 400 firmas estuvieron vinculadas al desarrollo de la infraestructura y los servicios necesarios para el evento, junto con miles de trabajadores.

Con la inauguración del Invencible Santa Fe, la capital provincial suma así uno de sus principales escenarios para septiembre. El primer desafío será recibir el handball de los Juegos Suramericanos; después, el objetivo será que el estadio continúe integrado a la actividad deportiva, recreativa y cultural de la ciudad.