Venado Tuerto: Más de 20 allanamientos y tres detenidos

Más de 20 allanamientos fueron realizados durante la mañana del viernes 28 de agosto en Venado Tuerto, distintas localidades de la región y unidades penitenciarias, en el marco de investigaciones por comercialización de estupefacientes y delitos económicos relacionados. Los procedimientos dejaron como resultado tres personas detenidas y el secuestro de cocaína, dinero, vehículos, documentación y teléfonos celulares.

El despliegue alcanzó domicilios de Venado Tuerto, Murphy, San Gregorio y Zavalla, además de las unidades penitenciarias de Coronda, Rosario y Neuquén. Las medidas forman parte de distintas líneas investigativas que buscan determinar actividades vinculadas con el tráfico de drogas y posibles maniobras de lavado de activos relacionadas con esos delitos.

Tres detenidos y elementos secuestrados

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer, a quienes se les atribuyen conductas vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

Las respectivas audiencias imputativas se desarrollarán en los próximos días, cuando las fiscalías intervinientes formalicen las acusaciones y expongan los elementos reunidos hasta el momento en las investigaciones.

Durante los allanamientos también se secuestró cocaína, dinero en efectivo en pesos y dólares, balanzas y vehículos. A esos elementos se sumó numerosa documentación que quedó incorporada a las actuaciones judiciales.

Los investigadores incautaron además múltiples teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a peritajes y análisis técnicos, debido a que su contenido podría aportar información relevante para reconstruir las maniobras investigadas y establecer eventuales vinculaciones entre las personas alcanzadas por las causas.

Una investigación con intervención federal y provincial

Las medidas fueron coordinadas en forma conjunta por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, con intervención de Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada; la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de Luis Lagioia; y la Fiscalía Regional del MPA de Venado Tuerto, encabezada por Mauricio Clavero.

El operativo reunió de esta manera investigaciones de competencia federal y provincial, con el tráfico de estupefacientes y los delitos económicos asociados como principales líneas de trabajo.

En la investigación federal intervino la Sección Delitos Económicos Rosario de Gendarmería Nacional, con colaboración de la Sección Antidrogas Rosario. Las medidas correspondientes a esa causa fueron dirigidas por la auxiliar fiscal Rocío Soledad Estrada.

En tanto, los allanamientos ordenados por la Unidad Fiscal de Microtráfico fueron ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) Distrito Venado Tuerto, bajo la dirección del fiscal adjunto Luis Ricardo Jesús Lagioia.

También se concretó una medida dispuesta desde la Unidad Fiscal de Rosario, Área de Atención Inicial, con intervención de la fiscal Soledad García y el auxiliar fiscal Juan Manuel Frausín. En ese procedimiento participó personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina.

Los peritajes marcarán la próxima etapa

Tras los allanamientos, la pesquisa continuará ahora con el análisis de los teléfonos, la documentación y los demás elementos secuestrados. Ese trabajo permitirá profundizar las líneas investigativas abiertas y establecer el alcance de las actividades bajo sospecha.

Las autoridades buscarán además determinar si existen otras personas vinculadas con los hechos investigados y reconstruir los movimientos económicos que puedan resultar de interés para las causas.

Mientras avanza esa etapa, las tres personas detenidas permanecen a disposición de la Justicia y serán llevadas a las correspondientes audiencias imputativas, donde se conocerán con mayor precisión las conductas que se atribuyen a cada una.