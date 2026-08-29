Villa Cañás: Mejoras en calles y caminos rurales

La Municipalidad de Villa Cañás realiza trabajos de mejoramiento en calles de Barrio Norte y en distintos caminos rurales, con intervenciones destinadas a sostener las condiciones de circulación tanto dentro de la ciudad como en sectores vinculados con la actividad productiva.

Las tareas están a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos. En Barrio Norte se avanzó con el acondicionamiento y la colocación de piedra en diferentes calles, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y las condiciones de circulación para los vecinos.

En paralelo, equipos municipales trabajan sobre caminos rurales mediante tareas de acondicionamiento y recuperación de la calzada. Estas intervenciones buscan mantener en condiciones los accesos hacia las zonas productivas y facilitar el tránsito habitual por la red vial rural del distrito.

Una tarea que continúa durante el año

Los trabajos forman parte de las intervenciones que el Municipio viene desarrollando durante 2026 tanto en calles urbanas como en caminos rurales.

Entre las actuaciones realizadas durante el año se encuentran tareas de mantenimiento, nivelación y colocación de piedra en distintos sectores de la ciudad, además de trabajos similares en Barrio Sur y sobre diferentes trazas rurales.

También se avanzó durante los últimos meses con obras específicas vinculadas a la conectividad rural. Entre ellas se encuentra el mejorado y colocación de piedra sobre cinco kilómetros del camino que comunica Villa Cañás con el Balneario Municipal, desarrollado en el marco del Programa Caminos Productivos del Gobierno de Santa Fe.

La continuidad de estas intervenciones apunta a atender progresivamente el mantenimiento de calles sin pavimentar y caminos rurales, dos sectores que requieren trabajos periódicos para conservar sus condiciones de circulación.

Las tareas que actualmente se desarrollan en Barrio Norte y en la zona rural se incorporan así a ese esquema de mantenimiento, con mejoras sobre calzadas utilizadas diariamente por vecinos, productores y trabajadores.