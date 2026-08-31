Venado Tuerto fue sede del acto por los 162 años de la Policía de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó este lunes en Venado Tuerto que Santa Fe “pasó de ser la provincia más violenta a transformarse en la más segura”, al encabezar el acto central por el 162° aniversario de la creación de la Policía de la Provincia. El mandatario destacó la reducción de los homicidios y otros indicadores de violencia registrada durante los últimos años y atribuyó los resultados a las políticas de seguridad aplicadas desde el inicio de su gestión.

La ceremonia se desarrolló en la Plaza San Martín de Venado Tuerto, con la participación del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el intendente Leonel Chiarella; el jefe de Policía provincial, Luis Maldonado; autoridades provinciales y municipales e integrantes de distintas fuerzas de seguridad.

La celebración recordó la entrada en vigencia, el 31 de agosto de 1864, del Reglamento de Policía Urbana y Rural, considerado uno de los hitos fundacionales de la organización policial santafesina.

Pullaro destacó la reducción de la violencia

Durante su discurso, Pullaro sostuvo que la tarea policial consiste en “cuidar la vida y los bienes de los demás” y reconoció el trabajo desarrollado por los integrantes de la fuerza.

El gobernador recordó además el escenario de seguridad existente al comienzo de su administración, en diciembre de 2023. “Santa Fe estaba sitiada por el narcotráfico, por la violencia y por el delito”, señaló, y afirmó que la estrategia adoptada buscó coordinar a los distintos poderes del Estado para enfrentar al narcotráfico, el delito y el crimen organizado.

Según Pullaro, los resultados permitieron una reducción significativa de los niveles de violencia, especialmente en Rosario. “El plan diseñado lo llevamos adelante con un método por el cual la violencia se redujo drásticamente en toda la provincia”, afirmó.

Los últimos datos difundidos por el Gobierno provincial respaldan una fuerte disminución de los homicidios. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 73 homicidios en toda Santa Fe, frente a los 217 contabilizados durante el mismo período de 2023, una reducción del 67 %. En el departamento Rosario hubo 45 asesinatos durante los primeros seis meses de este año, contra 150 en igual período de 2023, lo que representa una caída del 70 %. Ambos registros son los más bajos de los últimos 25 años según las estadísticas oficiales.

En ese contexto, Pullaro aseguró que “Santa Fe dejó de ser la provincia más violenta para transformarse en la provincia más segura”. La definición corresponde a una valoración realizada por el mandatario sobre la evolución de los indicadores de seguridad provinciales.

Equipamiento y sistema penitenciario

Cococcioni, por su parte, repasó algunas de las políticas desarrolladas desde el Ministerio de Justicia y Seguridad y destacó el proceso de reequipamiento de la Policía provincial.

El funcionario mencionó la incorporación y renovación de patrulleros, camionetas, motocicletas, chalecos balísticos, uniformes, armamento y municiones, además de la adquisición de un helicóptero. También señaló que durante la actual gestión se realizaron cuatro concursos de ascenso con el objetivo de regularizar la carrera policial.

El ministro vinculó además la disminución de homicidios y balaceras extorsivas con las medidas implementadas sobre el sistema penitenciario y el control de las organizaciones criminales que operaban desde las cárceles.

En ese marco, recordó el programa provincial de ampliación de la infraestructura carcelaria, que contempla 7.200 nuevas plazas penitenciarias, y señaló que próximamente se incorporarán más de 800 lugares en Recreo. Según explicó, la ampliación busca también reducir la utilización de efectivos policiales para la custodia y traslado de detenidos y reforzar su presencia en tareas preventivas.

Cococcioni mencionó asimismo la incorporación de pistolas Taser y dispositivos Byrna y las iniciativas destinadas a brindar defensa técnica a policías y penitenciarios que deban afrontar procesos judiciales por intervenciones realizadas en cumplimiento de sus funciones.

Al mismo tiempo, remarcó que el respaldo institucional estará acompañado por controles internos. “Se protegerá a quienes actúen correctamente, pero se separará y sancionará a quienes manchen el uniforme”, señaló.

“Una Policía profesional”

El jefe de Policía de la Provincia, Luis Maldonado, sostuvo durante el acto que la autoridad policial “solo es legítima cuando se ejerce con decisión, profesionalismo, honestidad, responsabilidad y respeto por las garantías constitucionales”.

También reconoció el trabajo cotidiano de los efectivos y de sus familias y planteó la necesidad de continuar con la capacitación y modernización institucional para construir una fuerza “profesional, eficiente, honesta y preparada para proteger a todos los santafesinos”.

Por su parte, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, agradeció el trabajo de la Policía provincial y destacó la articulación entre las fuerzas de seguridad, fiscales, autoridades municipales y el Gobierno santafesino frente al narcotráfico y las organizaciones criminales.

De la ceremonia participaron además el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; las diputadas provinciales Leticia Di Gregorio y Sofía Galnares; el diputado Leonardo Calaianov; autoridades municipales y concejales.

El acto central fue acompañado por un amplio despliegue de fuerzas y unidades especiales. La Municipalidad de Venado Tuerto había anticipado la participación de alrededor de 500 efectivos, representantes de las unidades regionales de los 19 departamentos santafesinos y fuerzas provinciales y federales.