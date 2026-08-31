Venado Tuerto: La Antorcha Suramericana llegó a la ciudad

La Antorcha de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegó este domingo a Venado Tuerto como parte del recorrido provincial previo al comienzo de la competencia. La plaza San Martín fue el punto central de una jornada que combinó deporte, tecnología, recreación y espectáculos, con la participación de vecinos y deportistas locales.

La caravana ingresó a la ciudad por el Parque Municipal General Belgrano y luego visitó el Cuartel de Bomberos Voluntarios antes de dirigirse hacia el centro. El recorrido culminó con un relevo pedestre desde 25 de Mayo y Casey hasta el Fan Fest, cuyo escenario estuvo ubicado en Marconi y Belgrano.

El traslado final de la llama estuvo a cargo de Walter Herrmann, Oscar Martiarena, Federico Lussenhoff, Edgardo Pieraccini y Guillermina Cossio, quienes participaron como representantes deportivos de la ciudad en uno de los momentos centrales de la jornada.

El recibimiento en plaza San Martín

En representación del Gobierno de Venado Tuerto, el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini, agradeció la presencia de los vecinos y destacó especialmente el significado de que la ciudad formara parte del recorrido provincial de la Antorcha Suramericana.

«Poder recibir la antorcha de los Juegos Suramericanos en nuestra ciudad es un verdadero honor», expresó Pellegrini. El dirigente también valoró la trayectoria de quienes participaron del relevo y sostuvo que, a través del deporte, la solidaridad, el trabajo, la tenacidad y el esfuerzo pueden alcanzarse resultados que trascienden el plano estrictamente deportivo.

El presidente del Concejo destacó además a los representantes locales que llevaron la llama y agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y a quienes participan de la organización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Una tarde con deporte, tecnología y música

La actividad en plaza San Martín había comenzado desde el mediodía con una propuesta gastronómica integrada por foodtrucks y un Patio de Merienda con emprendedores locales. Posteriormente se puso en marcha el Fan Fest, que entre las 14 y las 18 ofreció experiencias inmersivas, eGames, simuladores y realidad virtual, además de mini golf, fútbol tenis y una estación de arte.

La programación incluyó también una Clase de Ritmos coordinada por el profesor Lucas Cerdá. A las 16, mientras se aguardaba el ingreso de la Antorcha, la cantante venadense Caro Brenna interpretó “Late el Sur”, himno oficial de los Juegos. El cierre artístico de la tarde estuvo a cargo de Noctys.

El paso por Venado Tuerto forma parte del recorrido que la llama realiza por distintos puntos de la provincia en la cuenta regresiva hacia la competencia. Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas provenientes de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Lussenhoff y el regreso al deporte desde otro lugar

Entre quienes participaron del relevo estuvo Federico Lussenhoff, exfutbolista nacido en Venado Tuerto y con una extensa trayectoria profesional. Antes de llevar la Antorcha, el exdefensor habló sobre el significado personal que tuvo formar parte de la actividad en su ciudad y su provincia.

«Realmente me emociona el hecho de poder participar en estos Juegos Suramericanos, estar presente en mi ciudad, estar presente en mi provincia», señaló. Para Lussenhoff, la experiencia también significó volver a vincularse con el deporte desde un lugar diferente después de una carrera que se extendió durante casi dos décadas.

Su recorrido profesional comenzó en Rosario Central y continuó en Talleres de Córdoba, River Plate, San Lorenzo, el fútbol mexicano y España. Entre sus principales conquistas aparecen la Copa CONMEBOL de 1995 con Rosario Central y la Copa del Rey obtenida con Mallorca.

Sin embargo, al momento de relacionar su historia con los Juegos que comenzarán en septiembre, Lussenhoff puso el acento en los primeros pasos de cualquier deportista. Recordó sus comienzos en el fútbol cuando tenía seis o siete años y vinculó aquella experiencia con los jóvenes atletas que llegarán a la provincia buscando sus propios objetivos deportivos.

«Los atletas que van a competir en estos Juegos comenzaron de la misma manera, con el mismo esfuerzo», sostuvo el exdefensor, quien consideró que esas experiencias y objetivos pueden permanecer durante toda la vida de un deportista.

Para Lussenhoff, llevar la Antorcha también sintetizó valores que estuvieron presentes durante su carrera. «Esta invitación para mí es muy gratificante», expresó al referirse a la posibilidad de participar de una celebración vinculada al deporte, los buenos hábitos y la competencia.

Con la llegada de la llama a plaza San Martín, Venado Tuerto se incorporó formalmente a la celebración provincial previa a Santa Fe 2026. La recorrida continuará durante los próximos días por otras localidades antes del inicio de los Juegos, previsto para el 12 de septiembre.