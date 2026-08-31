Wheelwright puso en marcha mejoras en el sistema de agua potable

La obra demandó un aporte provincial superior a los 180 millones de pesos y busca mejorar la presión y regularidad del servicio. Durante la recorrida por General López también se entregaron 43 escrituras a familias de Wheelwright y Hughes.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes en Wheelwright la inauguración de mejoras en el sistema de provisión de agua potable, una intervención financiada por el Gobierno de Santa Fe con una inversión superior a los 180 millones de pesos. La actividad formó parte de una recorrida por el departamento General López que también incluyó la entrega de escrituras en esa localidad y en Hughes.

Los trabajos apuntan a mejorar el funcionamiento de un servicio esencial y tienen incidencia directa sobre los barrios Pueblo Nuevo y 30 de Octubre. La obra incluyó la construcción de una nueva cisterna en el predio del ferrocarril, con el objetivo de independizar el abastecimiento de esos sectores respecto de la red central.

Hasta ahora, la localidad dependía de un único tanque de distribución. Con la incorporación del nuevo punto de abastecimiento se busca mejorar la regularidad y presión del agua en ambos barrios y, al mismo tiempo, reducir la demanda sobre el tanque principal, lo que debería favorecer el funcionamiento del sistema en la zona céntrica y otros sectores de Wheelwright.

La obra pública y la comparación de Pullaro

Durante el acto, Pullaro volvió a defender la política de inversión provincial y aseguró que, de acuerdo con los números de su administración, en los primeros 30 meses de gestión se alcanzó un nivel de inversión en obra pública equivalente al acumulado durante los ocho años anteriores.

“En 30 meses de gestión invertimos en obras públicas lo mismo que los últimos 8 años, en un momento que la economía del país no está bien”, sostuvo el gobernador, quien atribuyó esa capacidad de inversión a una reducción de costos y a la administración de los recursos provinciales.

La comparación ya había sido planteada por el mandatario durante otras actividades oficiales. A fines de julio, al anunciar obras de agua potable y saneamiento para el Gran Rosario, había señalado que durante los primeros 30 meses de gobierno la Provincia había invertido un monto similar al registrado durante los ocho años anteriores.

Pullaro señaló además que las prioridades de la administración provincial pasan por la seguridad, las obras destinadas a mejorar servicios públicos y la infraestructura vinculada con la producción.

“Hoy gobernar es generar empleo; y creemos que la obra pública es desarrollo, igualdad y fuentes de trabajo”, manifestó. También sostuvo que unas 40.000 personas en Santa Fe tienen su actividad laboral vinculada directa o indirectamente con la obra pública, cifra expresada por el propio mandatario durante el acto.

Entregaron 43 escrituras en Hughes y Wheelwright

La recorrida por General López incluyó además la entrega de 43 escrituras de viviendas sociales: 26 correspondieron a familias de Hughes y otras 17 a Wheelwright.

Los títulos fueron otorgados dentro del programa de regularización dominial que lleva adelante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Según datos difundidos por el Gobierno santafesino, desde el inicio de la actual gestión más de 3.000 familias recibieron la escritura de sus viviendas, con un promedio cercano a cuatro títulos por día hábil.

Pullaro destacó que el trámite permite completar el proceso iniciado con la adjudicación y posterior pago de las viviendas sociales. “Ahora sí las viviendas están a su nombre”, expresó al referirse a la seguridad jurídica que representa la escrituración.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó además que el cumplimiento de las cuotas por parte de los adjudicatarios permite retroalimentar el sistema provincial de vivienda, mientras que la senadora por General López, Leticia Di Gregorio, destacó la continuidad del programa de regularización.

También participaron los presidentes comunales Mauricio Donati, de Hughes, y Julia Bertone, de Wheelwright, junto a autoridades provinciales y legisladores del departamento.