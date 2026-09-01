Venado Tuerto: Imputaron por narcotráfico a un detenido ligado a policías investigados

La investigación por narcotráfico que se desarrolla en el sur santafesino sumó un nuevo avance en la Justicia Federal. Un hombre de 47 años fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y quedó en prisión preventiva por 60 días, en una causa que mantiene bajo análisis posibles vínculos con integrantes de fuerzas de seguridad y que presenta conexiones con la investigación sobre los ex responsables de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto.

La audiencia se realizó el viernes 28 de agosto ante el juez federal de Garantías Aurelio Cuello Murúa. El acusado fue identificado únicamente por sus iniciales, M. M. P. R., y quedó formalmente sometido a proceso mientras continúan las medidas destinadas a determinar el alcance de una presunta organización dedicada a la distribución y venta de drogas en distintas localidades de la región.

Secuestraron 93 gramos de cocaína

La investigación derivó en un allanamiento realizado el 25 de agosto en un inmueble de la zona rural de Villa Divisa de Mayo, jurisdicción de Chovet, donde residía el imputado. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional de Venado Tuerto.

Durante la medida fueron secuestrados 93 gramos de cocaína distribuidos en distintos sectores de la propiedad. Parte de la sustancia fue encontrada dentro de un utilitario Volkswagen Caddy y otra cantidad en un automóvil Chery, además de envoltorios y recipientes localizados en el patio y en una habitación.

Según la acusación presentada por la Fiscalía Federal, la forma en que estaba distribuida la droga, el dinero hallado y otros elementos incorporados al expediente permiten sostener, en esta etapa, la hipótesis de que el estupefaciente estaba destinado a la comercialización.

La investigación se había iniciado a partir de una denuncia con identidad reservada y luego avanzó mediante intervenciones, análisis de comunicaciones y otras medidas judiciales.

Una estructura con movimientos en la región

Durante la audiencia, la fiscal federal subrogante Daniela Ghiorzi sostuvo que la pesquisa analiza una presunta organización dedicada a la comercialización y distribución de estupefacientes en localidades del departamento General López.

Los investigadores detectaron movimientos vinculados con Melincué, Firmat, Hughes, Carreras y otros puntos de la región. La hipótesis fiscal busca establecer cómo se distribuían las tareas dentro de esa estructura, quiénes intervenían en la provisión y comercialización de la droga y qué vínculos mantenían entre sí los distintos sospechosos.

M. M. P. R. habría utilizado diferentes teléfonos y vehículos para sus movimientos, elementos que también forman parte del análisis que continúa realizando la Justicia Federal.

El acusado se encontraba además cumpliendo una condena anterior bajo la modalidad de arresto domiciliario. Tras el nuevo procedimiento y la incorporación de elementos a la causa, esa modalidad fue revocada y el juez ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Federal.

La conexión con los policías investigados

Uno de los aspectos centrales de la causa es la posible existencia de connivencia o filtración de información desde sectores policiales hacia integrantes de la organización investigada.

Esta línea presenta conexiones con la causa provincial que el 25 de agosto derivó en la detención de Danilo Grossi y Brian Duclo, quienes se desempeñaban como jefe y subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones de Venado Tuerto.

En aquella investigación, el Ministerio Público de la Acusación informó que analiza si desde la propia estructura encargada de perseguir el narcomenudeo se habría brindado protección a un traficante para facilitar sus movimientos y la distribución de estupefacientes en el sur provincial.

Los allanamientos realizados entonces incluyeron procedimientos en Venado Tuerto, General Lagos y Carreras y el secuestro de teléfonos celulares de los responsables y demás integrantes del área.

En la causa federal, intervenciones telefónicas y dispositivos electrónicos aportaron elementos sobre posibles vínculos con integrantes de fuerzas de seguridad, aunque parte de esas actuaciones continúa bajo reserva y las responsabilidades individuales aún deben ser determinadas judicialmente.

Preventiva por 60 días

Cuello Murúa formalizó la investigación penal preparatoria y aceptó la calificación propuesta por la Fiscalía: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor, conforme al artículo 5 inciso C de la Ley 23.737.

El magistrado dispuso 60 días de prisión preventiva, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas sobre la presunta organización, sus movimientos territoriales y las eventuales conexiones con personal policial.

La pesquisa federal y la investigación provincial avanzan de manera paralela, pero coordinada en aquellos puntos donde existen elementos comunes. El objetivo será determinar si la actividad narcocriminal contó efectivamente con protección o información proveniente de integrantes de las fuerzas de seguridad y cuál fue el grado de participación de cada uno de los involucrados.