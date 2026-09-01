Galnares recorrió General López y Caseros con obras y proyectos

La diputada provincial Sofía Galnares desarrolló una agenda de actividades en distintas localidades de los departamentos General López y Caseros, con recorridas y encuentros vinculados con infraestructura, producción, educación, ambiente, deporte y acompañamiento a instituciones del sur santafesino.

Uno de los puntos de la recorrida fue Carreras, donde la legisladora participó junto al ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y al presidente comunal Armando De Nenne de la licitación de la nueva Estación Transformadora. La infraestructura busca ampliar la capacidad energética y mejorar la calidad del servicio eléctrico en la región, además de acompañar el crecimiento productivo de las localidades alcanzadas por la red.

La actividad continuó en Elortondo, donde Galnares, Puccini y el presidente comunal Angelo Yocco visitaron Muebles Orlandi, una empresa de extensa trayectoria en la localidad, generadora de empleo y con comercialización de sus productos tanto en el mercado nacional como internacional.

Instituciones y capacitación en Venado Tuerto

En Venado Tuerto, la diputada mantuvo encuentros con distintas instituciones. Entre ellos, visitó la iglesia evangélica “Jesús mi Fiel Amigo”, con cuya congregación colaboró para incorporar equipamiento destinado a sus actividades.

También recorrió el Ministerio “Un Oasis para Tu Familia”, donde dialogó con el pastor y miembros de la comunidad religiosa. En este caso, el equipo de la legisladora brindó acompañamiento para que la institución pueda avanzar con la obtención de su personería jurídica.

Otra de las actividades fue el cierre del Taller de Reciclado Ecológico, dictado por la profesora Mariana Rizzi en la Delegación Regional del Gobierno de Santa Fe. La capacitación comenzó el 5 de mayo, contó con 48 inscriptas y se desarrolló durante cuatro meses.

A lo largo de los encuentros, las participantes trabajaron en la reutilización de materiales de descarte para producir accesorios y objetos de uso cotidiano, entre ellos carteras y billeteras, incorporando distintas técnicas de reciclado y aprovechamiento de materiales.

Galnares también participó de la presentación del balance del Plan Estratégico Participativo (PEP) de Venado Tuerto, junto al intendente Leonel Chiarella. El encuentro se desarrolló en el Centro Cultural Municipal y permitió repasar los avances de los proyectos surgidos de la planificación y los próximos desafíos definidos para la ciudad.

Educación y deporte en la agenda regional

La recorrida incluyó además una escala en San Eduardo, donde Galnares acompañó al presidente comunal Nabil Simonovich en la inauguración de una nueva aula para la EESO Nº 368, ejecutada en el marco del programa provincial Mil Aulas.

En materia deportiva, la legisladora visitó a las jugadoras de hockey de la Municipalidad de Venado Tuerto, que realizan sus entrenamientos los viernes en las instalaciones del CEF Nº 54.

También mantuvo un encuentro con las patinadoras de Quimera Team, equipo que viene participando y obteniendo títulos en competencias nacionales. Las deportistas se encuentran actualmente preparando próximos compromisos internacionales en Paraguay y Alemania.

Ambiente y educación en el departamento Caseros

La agenda territorial se extendió luego al departamento Caseros. En Arequito, Galnares recorrió junto al intendente Nicolás Carotti y miembros de su equipo la planta de tratamiento de residuos y el bosque nativo de la localidad.

Durante la visita conoció distintas iniciativas ambientales que se desarrollan en el distrito, entre ellas el proyecto Traspapelados, dentro de una agenda vinculada con el tratamiento de residuos, el reciclado y la preservación de espacios naturales.

Posteriormente, en Casilda, la diputada participó de un encuentro con Pablo Rimoldi, autor del libro “Caracterización del Arroyo Canal Candelaria”. También estuvieron presentes el intendente Guillermo Franchella, las concejalas Vanina Zanetti y Celina Arán, y Mauricio Maroevich.

La recorrida por esa ciudad incluyó además una visita a la Escuela de Enseñanza Media Nº 417, donde docentes y estudiantes desarrollan trabajos relacionados con el reciclaje y el conocimiento de la fauna y flora de la región.

Al evaluar las actividades realizadas en ambos departamentos, Galnares destacó el contacto con gobiernos locales e instituciones. “Estas recorridas nos permiten estar cerca de cada localidad, escuchar a sus instituciones y acompañar proyectos vinculados con la producción, la educación, el ambiente y el desarrollo de nuestras comunidades”, expresó la diputada provincial.