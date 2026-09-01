Rosario: El tren metropolitano apunta a licitarse este año

El Gobierno provincial busca avanzar antes de fin de 2026 con una licitación nacional e internacional. El proyecto prevé conectar Rosario con Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Funes y Pérez, mientras todavía se define la tecnología que utilizará el sistema.

El proyecto para desarrollar un nuevo sistema de transporte metropolitano con Rosario como epicentro ingresó en una etapa de definiciones. Después de presentar los primeros lineamientos en abril y avanzar durante los últimos meses con la ingeniería básica, el Gobierno de Santa Fe apunta ahora a convocar a una licitación pública nacional e internacional antes de finalizar 2026.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo indicaron que el objetivo es acelerar las definiciones una vez concluidos los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, previstos entre el 12 y el 26 de septiembre. Para entonces se espera avanzar con el plan de detalle que permitirá estructurar los pliegos y establecer las características definitivas del sistema.

El nuevo paso representa una continuidad del proyecto presentado en abril, cuando la Provincia confirmó el inicio de la ingeniería básica para un sistema de movilidad metropolitano destinado a integrar Rosario con las principales localidades de su entorno. En aquella instancia, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, había fijado mediados de noviembre como horizonte para contar con esa ingeniería y disponer de una hoja de ruta que permitiera avanzar posteriormente hacia una licitación.

Una primera red de casi 60 kilómetros

En la etapa que actualmente se encuentra bajo análisis, el esquema contempla casi 60 kilómetros de corredores principales, con Rosario conectada hacia el norte, sur y oeste del área metropolitana.

Uno de los tramos proyectados partiría desde la zona del Parque Urquiza hacia Villa Gobernador Gálvez, con aproximadamente 12 kilómetros. Hacia el norte, el recorrido conectaría Cruce Alberdi con el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, sobre una extensión cercana a los 10 kilómetros.

El corredor oeste prevé unir Cruce Alberdi con la estación ferroviaria de Funes, mediante unos 13,2 kilómetros, mientras que otra traza conectaría Cabín 8 con la terminal ferroviaria de Pérez, a lo largo de aproximadamente 11 kilómetros.

Dentro de Rosario también se analizan corredores capaces de vincular sectores estratégicos como Rosario Norte, Cruce Alberdi, la Terminal de Ómnibus, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, Avenida Pellegrini y la Ciudad Universitaria. El Aeropuerto Internacional Rosario también figura dentro de la planificación general de conectividad metropolitana.

La planificación original presentada por la Provincia en abril tenía un alcance más amplio: contemplaba una red total de alrededor de 120 kilómetros, incluyendo corredores urbanos y futuras extensiones hacia Timbúes, Arroyo Seco, Roldán y Zavalla. Los cerca de 60 kilómetros que ahora aparecen como base de la futura licitación corresponden al núcleo inicial sobre el cual se concentra actualmente la definición técnica.

La tecnología todavía no está definida

Uno de los aspectos centrales que deberán resolver los pliegos es qué tipo de sistema de transporte se utilizará. La Provincia viene estudiando distintas tecnologías y todavía no existe una definición cerrada.

Entre las alternativas aparecen sistemas de metrotranvía, tranvías modernos, trenes ligeros y vehículos eléctricos guiados electrónicamente sin vías convencionales. La evaluación deberá considerar capacidad de pasajeros, velocidad comercial, infraestructura necesaria, suministro eléctrico, impacto urbano, estaciones, frecuencias y costos de operación.

Dentro de esas alternativas cobró fuerza en los últimos días una propuesta basada en tecnología DRT, mediante vehículos eléctricos articulados sobre neumáticos guiados electrónicamente sobre el pavimento.

La iniciativa fue presentada por un grupo encabezado por Zonis SA, con participación de la china CRRC Nanjing Puzhen y del Grupo Petersen. La propuesta plantea unidades de alrededor de 30 metros con capacidad para transportar hasta 300 pasajeros y un corredor inicial Norte-Sur entre Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez.

Sin embargo, esa presentación no determina la tecnología que finalmente adoptará la Provincia. El esquema que prepara Santa Fe prevé una competencia abierta y el sistema DRT será una de las alternativas consideradas dentro de la futura licitación.

Empresas ya empezaron a mirar el proyecto

El avance del proyecto también despertó interés empresario antes de que existan los pliegos definitivos. Además de la primera iniciativa privada presentada, distintos grupos vinculados con infraestructura, construcción ferroviaria y provisión de material rodante comenzaron a analizar su participación.

La Provincia deberá definir ahora el modelo técnico y contractual, la infraestructura necesaria, las estaciones, el abastecimiento energético, el sistema de control y monitoreo, las velocidades comerciales, las frecuencias y las etapas de ejecución. Recién con esas variables será posible establecer el costo definitivo de la obra.

El desafío será transformar en una licitación concreta un proyecto que Rosario discutió en distintas oportunidades durante las últimas décadas. El antecedente más cercano se remonta a 2015, cuando siete empresas presentaron ofertas para desarrollar la ingeniería básica de un Tranvía Metropolitano, aunque aquella iniciativa finalmente no avanzó hacia su ejecución.

Esta vez, la intención provincial es superar esa instancia preliminar. Si se cumple el calendario que actualmente maneja el Gobierno santafesino, antes de finalizar el año deberían quedar definidos los pliegos y comenzar formalmente la competencia para desarrollar el futuro sistema metropolitano de transporte del Gran Rosario.