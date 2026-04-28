Movilidad: Impulsan un tren metropolitano para el Gran Rosario

El Gobierno de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, avanzó con la puesta en marcha de un ambicioso plan de movilidad para el Gran Rosario que busca integrar a la ciudad cabecera con las principales localidades vecinas mediante una red moderna, sostenible y con fuerte protagonismo ferroviario. La iniciativa apunta a beneficiar a más de 1,2 millones de personas y a dar respuesta a uno de los mayores desafíos de la región: la falta de conexión eficiente entre ciudades que hoy funcionan como un mismo entramado urbano y productivo.

La propuesta fue presentada en una reunión de trabajo con intendentes, presidentes comunales, representantes del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM), equipos técnicos e ingenieros que ya comenzaron a delinear el esquema preliminar del sistema.

Un cambio de escala para la movilidad regional

Actualmente, miles de personas viajan cada día desde ciudades vecinas hacia Rosario por razones laborales, educativas, sanitarias y comerciales. Sin embargo, gran parte de esos traslados depende del automóvil particular, colectivos con recorridos fragmentados o servicios interurbanos sin integración plena.

Frente a ese escenario, la Provincia plantea un sistema metropolitano que ordene la circulación regional, reduzca tiempos de viaje y mejore la conectividad general.

Qué ciudades incluirá la primera etapa

El proyecto contempla una red ferroviaria y multimodal con Rosario como centro operativo, vinculada inicialmente con localidades cercanas:

Granadero Baigorria, al norte

Funes, al oeste

Pérez, en el sudoeste

Villa Gobernador Gálvez, al sur

Además, en etapas posteriores se proyectan conexiones hacia Timbúes, Arroyo Seco, Roldán y Zavalla, ampliando el radio metropolitano.

Una red de 120 kilómetros

La documentación técnica presentada por la Provincia prevé una red total de 120 kilómetros, incluyendo corredores internos dentro de Rosario y ramales metropolitanos hacia otras localidades. De ese total, 59 kilómetros corresponden a la traza urbana principal.

Entre los corredores destacados figuran:

Tramo Norte: 9,8 km

9,8 km Tramo Sur: 11,5 km

11,5 km Tramo Oeste: 13,2 km

13,2 km Tramo Sudoeste: 11 km

11 km Medio anillo Río: 6,7 km

6,7 km Medio anillo Sur: 6,6 km

Estos anillos permitirían mejorar la conexión transversal dentro de Rosario y distribuir mejor los flujos de pasajeros.

Ingeniería básica en marcha

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, confirmó que la Provincia inició la etapa de ingeniería básica, considerada fundamental para definir trazado definitivo, infraestructura necesaria, estaciones, demanda potencial, operación y costos.

“El objetivo es contar con esta ingeniería hacia mediados de noviembre y disponer de una hoja de ruta para avanzar luego en un llamado a licitación”, señaló.

También remarcó que la región ya funciona como un área integrada, aunque sin un sistema de transporte acorde a esa realidad.

“A diario, cientos de miles de personas se trasladan entre estas ciudades y necesitan soluciones eficientes”, sostuvo.

Una agenda de infraestructura

Desde la Casa Gris enmarcan la iniciativa dentro de una estrategia de largo plazo vinculada al desarrollo productivo, la logística y la modernización urbana. El proyecto también retoma antecedentes técnicos elaborados años atrás, aunque con una diferencia central: la actual gestión resolvió desarrollar la ingeniería desde equipos provinciales.

Conexión con el aeropuerto y zonas estratégicas

Uno de los ejes del plan será la articulación con nodos clave como el Aeropuerto Internacional Rosario, además de parques industriales, universidades, hospitales y centros comerciales.

La intención oficial es que el nuevo sistema no solo transporte pasajeros, sino que reorganice la dinámica metropolitana y acerque servicios esenciales.

Qué tecnologías se analizan

La Provincia todavía no definió un modelo único de transporte, pero estudia experiencias internacionales que podrían adaptarse a Rosario.

Entre ellas aparecen:

Metrotranvía de Mendoza

Tranvías modernos de Cuenca, Toronto, Bilbao y Burdeos

Sistemas eléctricos guiados utilizados en Curitiba, México, China, Malasia e Israel

El análisis contempla costos de implementación, velocidad comercial, capacidad de pasajeros, impacto urbano y sustentabilidad ambiental.

Los pasos previos antes de la obra

Antes de una eventual licitación, el plan deberá completar distintas instancias técnicas y administrativas:

Estudios de viabilidad

Tecnología a utilizar

Ubicación de estaciones

Suministro energético

Talleres y cocheras

Impacto ambiental

Interferencias urbanas

Financiamiento

Pliegos definitivos

Una obra que puede cambiar la región

De concretarse, el sistema metropolitano podría convertirse en una de las transformaciones más importantes de las últimas décadas para el Gran Rosario. Menos congestión vial, viajes más rápidos, menor contaminación y mejor integración entre ciudades aparecen como los principales beneficios esperados.

Presentación