Máximo Kirchner visitó María Teresa y llamó a reconstruir el peronismo a favor de la mayoría

El diputado nacional Máximo Kirchner visitó este viernes 24 de abril la localidad santafesina de María Teresa, donde encabezó una jornada política junto al presidente comunal Gonzalo Goyechea y la diputada nacional Florencia Carignano. La recorrida combinó visitas institucionales, contacto con vecinos y una reunión con dirigentes del sur provincial, en medio del debate interno del peronismo sobre su reorganización de cara a 2027.

Durante su paso por la comuna, Kirchner planteó la necesidad de construir una alternativa política con eje en las demandas sociales y productivas. “No tenemos que pensar en espacios que sean simplemente anti Milei, ni anti nada. Tenemos que acostumbrarnos otra vez a pensar de manera más positiva y a construir a favor de los intereses de la mayoría”, expresó.

La visita incluyó un recorrido por distintos espacios impulsados por la gestión local, entre ellos la Residencia de Adultos Mayores, la Fábrica de Oportunidades, el Parque Solar Colaborativo, el vivero comunal, la huerta local y el Parque Comunal “Néstor Kirchner”.

Goyechea: “Discutir un país real”

El presidente comunal Gonzalo Goyechea destacó que la elección de María Teresa como sede del encuentro representa un reconocimiento al trabajo territorial que viene desarrollando la comuna.

Además, dejó una definición política sobre el presente del justicialismo: “Necesitamos volver a encontrarnos, pero no juntarnos por juntarnos. Tenemos que animarnos a discutir en serio, con sinceridad, porque cuando nos unimos solo detrás de consignas vacías ya vimos que no alcanza”.

La frase buscó instalar una discusión más profunda dentro del peronismo, con foco en propuestas concretas para el interior productivo.

Reunión con dirigentes y mensaje federal

El cierre de la jornada se realizó en el Centro Integral Comunitario, donde Kirchner y Goyechea compartieron una mesa de trabajo con presidentes comunales, concejales, cooperativistas y productores rurales.

Según trascendió, el eje de la charla estuvo puesto en la situación económica, el impacto de las políticas nacionales y la necesidad de diseñar una agenda federal desde el interior hacia los grandes centros urbanos.

Kirchner aseguró además que su visita tuvo como objetivo principal escuchar a los referentes locales. “Vengo a escuchar a los compañeros”, señaló.

Señal política en el sur santafesino

La presencia del líder de La Cámpora en el sur santafesino se interpreta como una señal hacia la reorganización del peronismo en la provincia, donde distintos sectores buscan reposicionarse frente al gobierno nacional de Javier Milei.

Con este encuentro, María Teresa quedó por un día en el centro de la agenda política provincial, mostrando gestión local y también volumen político en una etapa clave para la oposición.