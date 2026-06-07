Melincué: Cinco allanamientos por microtráfico terminaron con cuatro detenidos

Una investigación por presunta comercialización de estupefacientes en la localidad de Melincué derivó en la realización de cinco allanamientos simultáneos y la detención de cuatro personas, en un operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI) y coordinado por la Unidad Fiscal de Venado Tuerto.

La causa se originó a partir de un procedimiento realizado el pasado 11 de mayo, cuando efectivos de la PDI secuestraron más de nueve kilogramos de marihuana, además de diversos dispositivos electrónicos. A partir de ese operativo, los investigadores avanzaron con el análisis forense de los teléfonos celulares incautados, tarea que permitió detectar nuevas maniobras presuntamente vinculadas al comercio ilegal de drogas.

Según informaron fuentes oficiales, el trabajo investigativo incluyó tareas de inteligencia, identificación de usuarios de líneas telefónicas y constatación de domicilios, elementos que fueron incorporados a la causa y sirvieron de sustento para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

Con autorización de la Justicia, personal de la PDI llevó adelante cinco allanamientos en distintos puntos de Melincué. Como resultado de los procedimientos, se secuestraron teléfonos celulares, chips telefónicos, documentación de interés para la investigación, una balanza digital, marihuana en distintas presentaciones, semillas de cannabis, hojas de coca y otros elementos considerados relevantes para la causa.

Por disposición del fiscal Luis Lagiola, fueron detenidos Joaquín Tomás P., Lucas Nahuel V., Mario Alberto F. y Marcos Damián V., quienes fueron trasladados a la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional VIII. Los imputados permanecen alojados en calidad de detenidos e incomunicados mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Los allanamientos contaron con la participación de efectivos de la División Microtráfico Región 3, personal de los distritos Venado Tuerto, Firmat y Rufino, agentes de la Comisaría Primera de la Unidad Regional VIII, integrantes de la Sección Canes y de los Grupos de Irrupción del GAT y de la Unidad Regional IV.

La investigación continúa bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, que busca determinar el alcance de las actividades investigadas y la posible existencia de nuevas conexiones vinculadas al narcomenudeo en la región.