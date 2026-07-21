Teodelina acelera obras hídricas ante la llegada de El Niño

El municipio de Teodelina puso en marcha y continúa ejecutando un plan de obras preventivas para reducir el impacto de las lluvias que podrían registrarse durante el próximo fenómeno de El Niño, con intervenciones sobre rutas, puentes y caminos rurales. La estrategia se desarrolla en coordinación con el Gobierno de Santa Fe y apunta a preservar la conectividad, favorecer el escurrimiento del agua y proteger la producción agropecuaria, uno de los principales motores económicos de la región.

El objetivo es reducir riesgos antes del período de mayores lluvias

Las autoridades locales informaron que las tareas responden a un esquema de prevención hídrica diseñado para enfrentar un escenario climático que, según los pronósticos considerados por la Provincia, podría intensificarse entre fines de octubre y febrero. La planificación anticipada busca minimizar los efectos de posibles excesos hídricos, especialmente en una zona donde la infraestructura vial rural resulta clave para la actividad productiva.

Desde el municipio señalaron que la premisa que guía el operativo es que «el peor enemigo es la improvisación», por lo que las intervenciones comenzaron antes del período de mayor riesgo con el propósito de mejorar el drenaje y mantener la transitabilidad de los caminos.

Obras ejecutadas y nuevos frentes de trabajo

A través del área de Obras Públicas, la Municipalidad detalló que ya concluyeron diversas intervenciones consideradas estratégicas para el sistema hídrico local.

Entre ellas se encuentran la colocación de módulos de hormigón en la Ruta 94, la Ruta Angosta y el Puente Perisich, además de la instalación de dos vados aliviadores en el Puente Girard. También fueron reforzados mediante tuberías los puentes Ponzetto y Molla, con el objetivo de incrementar la capacidad de escurrimiento del agua durante eventos de lluvias intensas.

El plan continuará con trabajos en los sectores de Bajo Molina, El Cisne y Salamanca, mientras que el municipio aguarda la llegada de maquinaria aportada por la Provincia para ejecutar tareas conjuntas con el Comité de Cuenca La Picasa en el Puente Chico de la Pantanosa y el Puente Pirineos.

Las autoridades también informaron que la Laguna El Chañar no será intervenida mientras dure el desarrollo del fenómeno climático, una decisión adoptada para evitar riesgos operativos durante un período de alta incertidumbre hidrológica.

Coordinación con el plan provincial

Las acciones impulsadas en Teodelina forman parte del esquema preventivo presentado por el Gobierno de Santa Fe para afrontar un posible episodio de El Niño durante el último trimestre del año. En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro reunió a intendentes, presidentes comunales, comités de cuenca y representantes de entidades productivas para coordinar protocolos de actuación y revisar el estado de las obras hídricas en ejecución.

Durante ese encuentro, el mandatario anunció la creación de un fondo de emergencia de 10.000 millones de pesos destinado a asistir con rapidez a municipios y comunas que enfrenten contingencias derivadas de precipitaciones intensas, además de la disponibilidad de cuatro helicópteros para asistir a localidades que eventualmente puedan quedar aisladas.

Asimismo, el Gobierno provincial informó que cerca del 70% de la red de canales provinciales ya se encuentra operativa luego de tareas de limpieza, perfilado y mantenimiento desarrolladas durante los últimos meses como parte del Plan Hídrico Provincial.

Recomendaciones para municipios y productores

En el marco de la planificación preventiva, el Comité Interministerial Operativo de Emergencias difundió una serie de recomendaciones destinadas tanto a gobiernos locales como a la población y al sector agropecuario.

Entre las principales medidas se encuentra la limpieza preventiva de cunetas, canales y alcantarillas para facilitar el drenaje del agua, así como evitar sacar residuos cuando existan alertas meteorológicas por tormentas.

Para la actividad agropecuaria, las autoridades aconsejaron planificar con anticipación las reservas de forraje y evaluar el traslado preventivo de hacienda ubicada en sectores bajos que puedan verse afectados por anegamientos o crecidas de cursos de agua. Estas acciones forman parte de una estrategia de gestión integral del riesgo orientada a disminuir las pérdidas económicas y garantizar una respuesta más rápida ante posibles emergencias.

Una estrategia centrada en la prevención

La ejecución anticipada de obras constituye uno de los principales ejes de la planificación desarrollada en Teodelina. La mejora de puentes, rutas y estructuras de drenaje busca evitar interrupciones en la circulación rural, preservar el transporte de la producción y reducir el impacto que podrían generar lluvias superiores a las habituales.

En una región donde la infraestructura hídrica tiene un papel determinante para la actividad agropecuaria, el trabajo conjunto entre el municipio, el Comité de Cuenca La Picasa y el Gobierno provincial apunta a fortalecer la capacidad de respuesta antes de que se presenten las condiciones climáticas de mayor intensidad.

De esa manera, Teodelina avanza con un esquema de intervenciones escalonadas que prioriza los puntos considerados críticos para el escurrimiento del agua y la conectividad rural, en línea con la estrategia provincial que procura anticiparse a los posibles efectos del fenómeno climático mediante obras, planificación y coordinación entre los distintos niveles del Estado.