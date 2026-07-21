Viajes de egresados 2028: Bariloche desde $2.5 millones

Mientras miles de estudiantes que terminan la secundaria este año ya comenzaron a viajar durante el receso invernal, las agencias de turismo de Rosario avanzan con la comercialización de los paquetes destinados a las promociones 2028. Los valores de un viaje tradicional a Bariloche parten de los $2,5 millones y pueden alcanzar los $3,8 millones, según las características del servicio contratado, aunque también crecen las consultas por destinos internacionales.

Bariloche sigue siendo el destino preferido

La temporada de ventas para los futuros egresados comenzó hace algunos meses y se extenderá durante el resto del año. Así lo explicó Ezequiel Moreno, referente del área estudiantil de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV), quien señaló que «la temporada ya se arranca con la venta y después sigue durante todo el año».

De acuerdo con Moreno, el costo de los paquetes depende de la duración del viaje, el medio de transporte y los servicios incluidos. En la actualidad, un programa tradicional a Bariloche oscila entre los $2,5 millones y los $3,8 millones por estudiante, con alternativas que contemplan traslados en ómnibus o avión y diferentes modalidades de financiación.

Bariloche mantiene desde hace décadas su lugar como el principal destino de los viajes de egresados en Argentina, gracias a una propuesta que combina actividades recreativas, paisajes de montaña, nieve y una infraestructura turística especialmente preparada para recibir contingentes estudiantiles.

Qué incluyen los paquetes

Los programas comercializados contemplan una cobertura integral durante toda la estadía. Habitualmente incluyen traslado, alojamiento, pensión completa, asistencia médica, seguros, coordinación permanente y diversas actividades recreativas.

A ello se suman las excursiones tradicionales, como Circuito Chico y jornadas en la nieve, junto con propuestas de turismo aventura, entre ellas tirolesa, cuatriciclos y paintball. También forman parte del itinerario las salidas nocturnas a las discotecas habilitadas para el turismo estudiantil y la denominada «quinta comida», una colación que los jóvenes reciben al regresar de los boliches.

Moreno remarcó que uno de los aspectos más valorados por las familias es el acompañamiento permanente que reciben los estudiantes durante toda la experiencia. En ese sentido, afirmó: «Los chicos están rodeados constantemente de personal que los cuida y los acompaña en todas las actividades».

Seguridad y contratación formal

La contratación mediante agencias habilitadas constituye uno de los principales resguardos para las familias, ya que el turismo estudiantil en Argentina cuenta con una regulación específica que establece requisitos para las empresas que operan en este segmento. Las entidades del sector insisten en la importancia de verificar que las agencias se encuentren debidamente autorizadas antes de contratar un viaje.

La Asociación Rosarina de Agencias de Viajes agrupa a empresas legalmente constituidas de Rosario y su región y forma parte de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

Crecen las consultas por destinos internacionales

Aunque Bariloche continúa liderando ampliamente las preferencias, las agencias comenzaron a detectar un aumento en las consultas por propuestas fuera del país.

Entre las opciones que despiertan mayor interés aparecen los cruceros por la costa brasileña, Camboriú, Punta Cana, México y otros destinos del Caribe. Según explicó Moreno, este fenómeno responde tanto al interés de los jóvenes por conocer nuevos lugares como a un escenario cambiario que permite evaluar alternativas internacionales.

No obstante, el tradicional viaje a Bariloche continúa siendo el producto más demandado por los estudiantes argentinos que finalizan la escuela secundaria.

Cada curso adapta el viaje a su presupuesto

La situación económica también influye en la planificación de cada promoción. Según explicó el representante de ARAV, los cursos buscan adaptar el viaje a las posibilidades económicas de las familias, priorizando que la mayor cantidad posible de compañeros pueda participar.

«Hay cursos que eligen propuestas más completas y otros optan por viajes más básicos para que pueda participar la mayor cantidad de compañeros», sostuvo.

En ese marco, las agencias ofrecen distintas configuraciones de servicios y planes de pago para atender realidades económicas diversas, procurando reducir las diferencias entre los integrantes de cada división.

Moreno recordó además que los estudiantes que viajarán durante 2027 contrataron sus paquetes con valores que oscilaron entre $1,7 millones y $2,5 millones, lo que refleja la actualización de precios para las promociones que hoy comienzan a organizar su viaje de egresados.

Con la temporada invernal ya en marcha para los alumnos que finalizan sus estudios este año, las promociones 2028 iniciaron la planificación de uno de los momentos más esperados de la vida escolar, con Bariloche como el destino que continúa marcando el rumbo del turismo estudiantil argentino, aunque acompañado por una oferta cada vez más amplia de alternativas internacionales.