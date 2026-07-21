Firmat fortalece su Área Industrial con nueva obra eléctrica

La Municipalidad de Firmat, el Gobierno de Santa Fe y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) avanzan en una nueva inversión cercana a los 54 millones de pesos destinada a fortalecer la infraestructura eléctrica del Área Industrial, una intervención que busca mejorar la capacidad y la calidad del suministro para las empresas radicadas en el predio y acompañar el crecimiento de la actividad productiva local.

Una inversión para ampliar la capacidad del servicio

La obra surge de las gestiones impulsadas por el intendente Leonel Maximino ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe. El proyecto forma parte de una estrategia conjunta con el gobernador Maximiliano Pullaro para seguir dotando de infraestructura al Área Industrial y favorecer la radicación de nuevas inversiones.

La inversión, que ronda los 54 millones de pesos, permitirá incrementar la capacidad y mejorar la calidad del abastecimiento eléctrico, un aspecto considerado clave para el funcionamiento de las industrias instaladas y para la incorporación de nuevos emprendimientos productivos.

En ese marco, la presidenta del Concejo Municipal, Griselda Valdecasa; la secretaria de Desarrollo Productivo y Ambiente de Firmat, Silvina Arcangioli; la directora de Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Productivo, Camila Montanaro; y el jefe de Contratación de Servicios de la EPE, Fernando Pompa, mantuvieron un encuentro con empresarios del Área Industrial para presentar los detalles de la iniciativa.

Durante la reunión, Arcangioli destacó la importancia del proyecto al afirmar que «se trata de una obra clave para seguir consolidando el perfil industrial de Firmat y acompañar la instalación de nuevas empresas».

Por su parte, Montanaro remarcó el trabajo conjunto entre los distintos actores involucrados y sostuvo que «estos avances son posibles gracias al trabajo articulado entre las empresas, el Municipio, la EPE y el Gobierno de Santa Fe».

Infraestructura para consolidar el desarrollo industrial

La mejora del suministro eléctrico se integra a un plan de fortalecimiento de la infraestructura del Área Industrial, impulsado de manera coordinada entre la Municipalidad, el Gobierno provincial y las empresas radicadas en el predio.

Según informó el municipio, además de esta intervención eléctrica se trabaja en un proyecto de obras intramuros, que dará continuidad a las mejoras ejecutadas durante los últimos meses para optimizar los servicios disponibles y elevar la competitividad del sector.

Entre esas inversiones recientes sobresale la pavimentación del acceso al Área Industrial, inaugurada en abril de este año. La obra comprendió aproximadamente 390 metros de pavimento de hormigón, ejecutados con maquinaria y personal municipal y financiados por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, sin costo para las empresas instaladas. Durante esa inauguración, el gobernador Pullaro destacó la articulación entre la Provincia y el municipio para impulsar infraestructura destinada al desarrollo productivo.

Un predio estratégico para la producción

El Área Industrial de Firmat constituye uno de los principales polos productivos del departamento General López. Se encuentra ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 93, en una posición estratégica por su cercanía con los principales corredores viales del sur santafesino.

De acuerdo con la información institucional de la Municipalidad, el predio posee habilitación provincial y fue creado para favorecer la relocalización de industrias que anteriormente funcionaban dentro del área urbana, además de promover la llegada de nuevas inversiones. Cuenta con infraestructura básica, calles internas, servicios y beneficios impositivos establecidos por la normativa provincial para este tipo de desarrollos industriales.

La ciudad de Firmat mantiene una fuerte tradición vinculada a la industria metalmecánica y a la fabricación de maquinaria agrícola, actividad que representa uno de los pilares de su economía y que explica la importancia de continuar ampliando la infraestructura disponible para el sector productivo.

Trabajo conjunto entre el sector público y privado

La nueva obra eléctrica apunta a responder a las necesidades actuales de las empresas y generar condiciones para futuras radicaciones, en un contexto donde la disponibilidad de servicios resulta determinante para el desarrollo industrial.

La planificación conjunta entre el municipio, el Gobierno de Santa Fe, la EPE y los empresarios del Área Industrial busca sostener un proceso de inversiones en infraestructura que permita mejorar la competitividad del predio, garantizar un suministro eléctrico acorde a la demanda creciente y acompañar la expansión de la actividad económica local.

La intervención representa un nuevo paso dentro de una estrategia que combina obras de acceso, mejoras en los servicios esenciales e iniciativas de infraestructura interna para fortalecer uno de los principales espacios destinados al desarrollo industrial del sur santafesino.