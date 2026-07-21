Paritarias: Santa Fe ofreció un mínimo de $180.000 hasta diciembre

El gobierno de Santa Fe presentó este martes una nueva propuesta salarial para los trabajadores de la administración pública provincial, con una recomposición escalonada para el segundo semestre de 2026. La oferta contempla un incremento general del 10,1% entre julio y diciembre, acompañado por un esquema de montos mínimos garantizados que alcanzará los $180.000 en diciembre para los agentes de menores ingresos. Ahora, los gremios analizarán la propuesta antes de definir si la aceptan o la rechazan.

La negociación se desarrolla en el marco de la reapertura de las paritarias acordada por la Provincia para revisar la evolución de los salarios durante la segunda mitad del año, luego de conocerse que la inflación acumulada del primer semestre alcanzó el 17,1%.

Un aumento escalonado hasta fin de año

La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo establece una recomposición salarial total del 10,1%, distribuida en seis tramos mensuales consecutivos:

Julio: 2%

Agosto: 1,8%

Septiembre: 1,7%

Octubre: 1,6%

Noviembre: 1,5%

Diciembre: 1,5%

El incremento correspondiente a diciembre será incorporado a la base de cálculo del medio aguinaldo, uno de los puntos discutidos durante las reuniones paritarias iniciadas la semana pasada.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, la política salarial provincial se ha basado en actualizaciones escalonadas sin cláusula gatillo automática, con revisiones periódicas según la evolución de la inflación y de los recursos provinciales.

Montos mínimos garantizados para los salarios más bajos

Además del porcentaje general, la oferta incorpora un esquema de montos mínimos garantizados, destinado a reforzar la recomposición de los agentes ubicados en las categorías inferiores del escalafón.

El cronograma propuesto es el siguiente:

Julio: $80.000

Agosto y septiembre: $100.000

Octubre y noviembre: $130.000

Diciembre: $180.000

Este mecanismo busca otorgar una mejora proporcionalmente mayor a los trabajadores con menores remuneraciones, replicando el criterio utilizado durante el primer semestre del año.

El secretario administrativo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Delfor, señaló que para esas categorías el incremento efectivo oscilaría entre el 15,6% y el 16% durante el segundo semestre, debido al impacto que tienen los montos fijos sobre los salarios más bajos.

Los gremios comenzaron a evaluar la propuesta

Tras la reunión paritaria, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Jorge Molina, sostuvo que la oferta apunta a compensar el desfasaje entre los aumentos salariales otorgados durante la primera mitad del año y la inflación acumulada.

Asimismo, explicó que el esquema implementado hasta junio permitió que la mayoría de los empleados públicos quedara por encima del índice inflacionario, gracias al mínimo garantizado vigente durante el primer semestre.

Según indicó el dirigente sindical, «muy pocos» trabajadores quedaron por debajo del aumento de precios registrado entre enero y junio, período en el que la inflación acumuló un 17,1%.

Por su parte, Marcelo Delfor también destacó el efecto del monto fijo sobre las categorías iniciales, al señalar que la recomposición resulta superior al porcentaje general para los salarios más bajos.

Próximos pasos de la negociación

La decisión definitiva quedará ahora en manos de las bases sindicales.

UPCN informó que abrirá el proceso de votación el próximo jueves al mediodía para que sus afiliados definan la aceptación o el rechazo de la propuesta salarial.

En tanto, ATE convocó este martes a una reunión de su Consejo Directivo Provincial para establecer el mecanismo mediante el cual consultará a sus representados y fijará una posición oficial dentro de la negociación.

Las definiciones de ambas organizaciones serán determinantes para conocer si el acuerdo queda homologado o si será necesario convocar a una nueva instancia paritaria.

Una negociación que busca acompañar la inflación

La reapertura de las paritarias había sido anticipada por el gobierno santafesino luego de conocerse la inflación correspondiente al primer semestre, con el compromiso de revisar la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores estatales y corregir eventuales diferencias entre los incrementos otorgados y la suba de precios.

Durante la primera mitad de 2026, la Provincia acordó una pauta salarial del 12,5% distribuida entre enero y junio, complementada con un mecanismo de mínimos garantizados para los ingresos más bajos.

Con la nueva propuesta presentada este martes, el Ejecutivo procura cerrar una pauta de recomposición para todo el segundo semestre, manteniendo el criterio de combinar porcentajes generales con sumas mínimas destinadas a sostener el ingreso de los trabajadores que perciben los salarios más bajos dentro de la administración pública provincial.

Santa Fe continuará ahora el proceso de negociación colectiva con la expectativa puesta en la respuesta que adopten los gremios en los próximos días, instancia que definirá si el ofrecimiento se convierte en el nuevo acuerdo salarial para el cierre de 2026.